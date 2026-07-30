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В Краснодарский край не пустили 20 тонн зараженного египетского винограда
В Краснодарский край не пустили 20 тонн зараженного египетского винограда - РИА Новости Крым, 30.07.2026
В Краснодарский край не пустили 20 тонн зараженного египетского винограда
В Краснодарский край не пустили более 20 тонн египетского винограда, зараженного карантинным вредителем. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T21:22
2026-07-30T21:22
2026-07-30T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарский край не пустили более 20 тонн египетского винограда, зараженного карантинным вредителем. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.Уточняется, что выявленная партия подкарантинной продукции была обеззаражена.Ранее сообщалось, что Россельхознадзор приостановил поставки рыбы еще от двух предприятий Армении, таким образом полностью ограничив ввоз из республики всей рыбы и рыбной продукции в РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на предприятии нашли просроченное и небезопасное мясоВ Россию запретят ввозить молочную продукцию из АрменииВ Россию запретили ввозить продукты пяти узбекских экспортеров
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краснодарский край, россельхознадзор, фрукты, новости, египет
В Краснодарский край не пустили 20 тонн зараженного египетского винограда
В Краснодарский край не пустили 20 тонн зараженного египетского винограда