https://crimea.ria.ru/20260730/v-khersonskoy-oblasti-besplatno-zastrakhuyut-transport-ot-voennykh-riskov-1158123170.html

В Херсонской области бесплатно застрахуют транспорт от военных рисков

В Херсонской области бесплатно застрахуют транспорт от военных рисков - РИА Новости Крым, 30.07.2026

В Херсонской области бесплатно застрахуют транспорт от военных рисков

Работающие в Херсонской области предприниматели могут бесплатно страховать транспорт и грузы от военных рисков. Об этом сообщил в четверг губернатор региона... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T21:37

2026-07-30T21:37

2026-07-30T21:37

владимир сальдо

херсонская область

новости

транспорт

страхование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Работающие в Херсонской области предприниматели могут бесплатно страховать транспорт и грузы от военных рисков. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, военные риски можно бесплатно включить в полисы КАСКО и страхования грузов. Доплачивать за расширенное покрытие бизнесу не придется. При страховом случае выплату произведет страховая компания, а государство полностью возместит ей расходы.Также он уточнил, что программа действует на транзитных маршрутах, включая автомобильные, железнодорожные, морские и речные перевозки. После доставки груза обратная дорога также защищена в течение трех дней.ВСУ регулярно бьют по гражданскому транспорту, в том числе по бензовозам, грузовикам с товарами гражданского назначения, пассажирским автобусам и легковым авто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человекВнести изменения в полис ОСАГО – как сделать и сколько это стоитБьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине

херсонская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, новости, транспорт, страхование