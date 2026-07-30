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В Херсонской области бесплатно застрахуют транспорт от военных рисков
В Херсонской области бесплатно застрахуют транспорт от военных рисков - РИА Новости Крым, 30.07.2026
В Херсонской области бесплатно застрахуют транспорт от военных рисков
Работающие в Херсонской области предприниматели могут бесплатно страховать транспорт и грузы от военных рисков. Об этом сообщил в четверг губернатор региона... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T21:37
2026-07-30T21:37
2026-07-30T21:37
владимир сальдо
херсонская область
новости
транспорт
страхование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Работающие в Херсонской области предприниматели могут бесплатно страховать транспорт и грузы от военных рисков. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, военные риски можно бесплатно включить в полисы КАСКО и страхования грузов. Доплачивать за расширенное покрытие бизнесу не придется. При страховом случае выплату произведет страховая компания, а государство полностью возместит ей расходы.Также он уточнил, что программа действует на транзитных маршрутах, включая автомобильные, железнодорожные, морские и речные перевозки. После доставки груза обратная дорога также защищена в течение трех дней.ВСУ регулярно бьют по гражданскому транспорту, в том числе по бензовозам, грузовикам с товарами гражданского назначения, пассажирским автобусам и легковым авто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человекВнести изменения в полис ОСАГО – как сделать и сколько это стоитБьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, новости, транспорт, страхование
В Херсонской области бесплатно застрахуют транспорт от военных рисков
Страховка транспорта от военных рисков работает в Херсонской области до конца года
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Работающие в Херсонской области предприниматели могут бесплатно страховать транспорт и грузы от военных рисков. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо.
"Мы обращались к президенту России Владимиру Путину, чтобы он помог бизнесменам, которые ежедневно работают в условиях террористических ударов врага. Он поручил Правительству решить этот вопрос. Механизм государственной поддержки создан. Он продлен на весь 2026 год с сохранением действующих условий", – написал Сальдо в своем канале в МАКС.
По его словам, военные риски можно бесплатно включить в полисы КАСКО и страхования грузов. Доплачивать за расширенное покрытие бизнесу не придется. При страховом случае выплату произведет страховая компания, а государство полностью возместит ей расходы.
"Защита распространяется на автомобили, перевозящие товары первой необходимости, продукты, топливо, зерно, стройматериалы и детские товары. Страховать можно железнодорожный состав, а также жизнь и здоровье водителей, экспедиторов и членов экипажей. Выплата при гибели составит до 5 миллионов рублей, при причинении вреда здоровью – до 3 миллионов рублей", – проинформировал губернатор.
Также он уточнил, что программа действует на транзитных маршрутах, включая автомобильные, железнодорожные, морские и речные перевозки. После доставки груза обратная дорога также защищена в течение трех дней.
ВСУ регулярно бьют по гражданскому транспорту, в том числе по бензовозам, грузовикам
с товарами гражданского назначения, пассажирским автобусам
и легковым авто.
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