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В Феодосии открыли пять центров содействия: адреса

В Феодосии открыли пять центров содействия: адреса - РИА Новости Крым, 30.07.2026

В Феодосии открыли пять центров содействия: адреса

Пять центров содействия населению открыли в городском округе Феодосии. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким. РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T10:52

2026-07-30T10:52

2026-07-30T10:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Пять центров содействия населению открыли в городском округе Феодосии. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.Центры открыты по следующим адресам:- г. Феодосия, ул. Гарнаева, 70 (школа №17);- пгт. Приморский, ул. Советская, 6 (ДК "Бриз");- пгт. Приморский, ул. Гагарина, 17 (художественная школа);- с. Береговое, ул. Приморская, 11Б (ДК);- мкр. Ближние Камыши, ул. Дружбы, 44 (школа № 12).Ранее сообщалось, что в Феодосии начался прием заявлений на назначение выплаты пострадавшим при ЧС. Она полагается при отсутствии электроснабжения или водоснабжения непрерывно более 48 часов. В Феодосии, по словам Кима, выплату могут получить жители поселка Приморский, села Береговое и микрорайона Ближние Камыши (частично).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Алушты просят подавать заявления на выплату по ЧС личноВыплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявленийКрымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 дней

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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