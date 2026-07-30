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В Феодосии открыли пять центров содействия: адреса
В Феодосии открыли пять центров содействия: адреса - РИА Новости Крым, 30.07.2026
В Феодосии открыли пять центров содействия: адреса
Пять центров содействия населению открыли в городском округе Феодосии. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T10:52
2026-07-30T10:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Пять центров содействия населению открыли в городском округе Феодосии. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.Центры открыты по следующим адресам:- г. Феодосия, ул. Гарнаева, 70 (школа №17);- пгт. Приморский, ул. Советская, 6 (ДК "Бриз");- пгт. Приморский, ул. Гагарина, 17 (художественная школа);- с. Береговое, ул. Приморская, 11Б (ДК);- мкр. Ближние Камыши, ул. Дружбы, 44 (школа № 12).Ранее сообщалось, что в Феодосии начался прием заявлений на назначение выплаты пострадавшим при ЧС. Она полагается при отсутствии электроснабжения или водоснабжения непрерывно более 48 часов. В Феодосии, по словам Кима, выплату могут получить жители поселка Приморский, села Береговое и микрорайона Ближние Камыши (частично).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей Алушты просят подавать заявления на выплату по ЧС личноВыплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявленийКрымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 дней
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крым, новости крыма, феодосия, режим чс, отключение электроэнергии в крыму, владимир ким
В Феодосии открыли пять центров содействия: адреса
В Феодосии и пригороде открылись пять центров содействия
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Пять центров содействия населению открыли в городском округе Феодосии. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.
"В настоящее время в округе работают пять центров содействия, в которых можно зарядить телефоны и пауэрбанки", – рассказал он.
Центры открыты по следующим адресам:
- г. Феодосия, ул. Гарнаева, 70 (школа №17);
- пгт. Приморский, ул. Советская, 6 (ДК "Бриз");
- пгт. Приморский, ул. Гагарина, 17 (художественная школа);
- с. Береговое, ул. Приморская, 11Б (ДК);
- мкр. Ближние Камыши, ул. Дружбы, 44 (школа № 12).
"Ситуация с электроснабжением в округе остается сложной. Сотрудники "Крымэнерго" работают в круглосуточном режиме и делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии", - отметил Ким.
Ранее сообщалось, что в Феодосии начался прием заявлений
на назначение выплаты пострадавшим при ЧС. Она полагается при отсутствии электроснабжения или водоснабжения непрерывно более 48 часов. В Феодосии, по словам Кима, выплату могут получить жители поселка Приморский, села Береговое и микрорайона Ближние Камыши (частично).
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