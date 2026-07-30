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В Евпатории в четверг остановили трамваи - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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В Евпатории в четверг остановили трамваи
В Евпатории в четверг остановили трамваи - РИА Новости Крым, 30.07.2026
В Евпатории в четверг остановили трамваи
В Евпатории в четверг, 30 июля, с утра не ходят трамваи из-за отсутствия электроснабжения. Об этом сообщает городская администрация. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T07:23
2026-07-30T07:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории в четверг, 30 июля, с утра не ходят трамваи из-за отсутствия электроснабжения. Об этом сообщает городская администрация.Восстановление движения будет осуществляться по мере нормализации подачи электроэнергии, добавили в мэрии.В Крыму действуют ограничения энергоснабжения из-за регулярных атак вражеских беспилотников на энергетическую инфраструктуру. Наиболее сложная обстановка с энергообеспечением сложилась на северо-западе, востоке и юге Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Алуште зарядить телефон без света – адресаВыплаты при ЧС в Крыму: сколько подано заявленийВ Ялте открыты более 50 Центров содействия – где зарядить гаджеты
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В Евпатории в четверг остановили трамваи

В Евпатории 30 июля из-за отсутствия электроснабжения не ходят трамваи

07:23 30.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТрамвай в Евпатории
Трамвай в Евпатории - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории в четверг, 30 июля, с утра не ходят трамваи из-за отсутствия электроснабжения. Об этом сообщает городская администрация.
"В связи с отсутствием электроснабжения трамвайный подвижной состав на маршруты не вышел", - говорится в сообщении.
Восстановление движения будет осуществляться по мере нормализации подачи электроэнергии, добавили в мэрии.
В Крыму действуют ограничения энергоснабжения из-за регулярных атак вражеских беспилотников на энергетическую инфраструктуру. Наиболее сложная обстановка с энергообеспечением сложилась на северо-западе, востоке и юге Крыма.
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