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В Джанкойском районе увеличат часы подачи воды - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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В Джанкойском районе увеличат часы подачи воды
В Джанкойском районе увеличат часы подачи воды - РИА Новости Крым, 30.07.2026
В Джанкойском районе увеличат часы подачи воды
Время подачи воды населению увеличат в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщала глава района Инна Федоренко. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T16:46
2026-07-30T16:46
джанкойский район
новости крыма
вода крыма
вода в крыму
водоснабжение
инна федоренко
режим чс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Время подачи воды населению увеличат в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщала глава района Инна Федоренко.Поэтому решение принималось не формально, а с учетом предложений людей, состояния водопроводной сети и необходимости обеспечить район водой без сбоев, подчеркнула она. И поблагодарила жителей района за неравнодушие и конструктивную позицию.Джанкой, где сложилась острая ситуация с энергоснабжением, получает воду по графику, сообщал ранее глава администрации города Игорь Ивин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта в режиме ЧС: в городе развернули полевые кухни и пункты питанияВ Крыму отремонтируют плотины двух водохранилищ АлуштыВ Феодосии дефицит воды: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах
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В Джанкойском районе увеличат часы подачи воды

В Крыму увеличат часы подачи воды в Джанкойском районе полуострова

16:46 30.07.2026
 
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Реконструкция разводящих сетей в Керчи - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Время подачи воды населению увеличат в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщала глава района Инна Федоренко.
"Ваши обращения внимательно изучены, и принято решение увеличить часы подачи воды, чтобы людям было удобнее поливать огороды, наполнять емкости и обеспечивать хозяйственные нужды", – проинформировала Федоренко в своем канале в МАКС.
Поэтому решение принималось не формально, а с учетом предложений людей, состояния водопроводной сети и необходимости обеспечить район водой без сбоев, подчеркнула она. И поблагодарила жителей района за неравнодушие и конструктивную позицию.
Джанкой, где сложилась острая ситуация с энергоснабжением, получает воду по графику, сообщал ранее глава администрации города Игорь Ивин.
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