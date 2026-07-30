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Украина получила от ЕС 3,5 миллиарда евро на дроны и ракеты - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Украина получила от ЕС 3,5 миллиарда евро на дроны и ракеты
Украина получила от ЕС 3,5 миллиарда евро на дроны и ракеты - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Украина получила от ЕС 3,5 миллиарда евро на дроны и ракеты
Еврокомиссия (ЕК) направила Украине транш в размере 3,5 миллиарда евро за закупку вооружений, в том числе беспилотников и ракет, в рамках кредита на 90... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T14:49
2026-07-30T14:49
финансирование
украина
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Еврокомиссия (ЕК) направила Украине транш в размере 3,5 миллиарда евро за закупку вооружений, в том числе беспилотников и ракет, в рамках кредита на 90 миллиардов евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЕК.Как отмечается в заявлении, деньги выделены на приобретение БПЛА, боеприпасов, средств противовоздушной обороны и ракет.В ЕК также указали, что до этого в июне и в июле Украина получила 5 миллиардов евро на военные нужды, а также 3,2 миллиарда в рамках макрофинансовой помощи.Согласованный ранее кредит Киеву на 90 миллиардов евро состоит из двух частей: 30 миллиардов выделены в рамках макрофинансовой помощи для бюджетных нужд Украины, еще 60 миллиардов – на военные расходы и развитие оборонной промышленности.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о планах построить большой завод по сборке БПЛА в БританииЕвропа спонсирует атаки киевского режима, направленные на уничтожение мирного населенияЛавров указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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финансирование, украина, европа, европейский союз (ес), новости
Украина получила от ЕС 3,5 миллиарда евро на дроны и ракеты

Еврокомиссия направила Украине на закупку БПЛА и ракет 3,5 миллиарда евро

14:49 30.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Еврокомиссия (ЕК) направила Украине транш в размере 3,5 миллиарда евро за закупку вооружений, в том числе беспилотников и ракет, в рамках кредита на 90 миллиардов евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЕК.
"Сегодня мы дополнительно инвестируем 3,47 миллиарда евро, чтобы помочь защитить небо Украины", – говорится в документе.
Как отмечается в заявлении, деньги выделены на приобретение БПЛА, боеприпасов, средств противовоздушной обороны и ракет.
В ЕК также указали, что до этого в июне и в июле Украина получила 5 миллиардов евро на военные нужды, а также 3,2 миллиарда в рамках макрофинансовой помощи.
Согласованный ранее кредит Киеву на 90 миллиардов евро состоит из двух частей: 30 миллиардов выделены в рамках макрофинансовой помощи для бюджетных нужд Украины, еще 60 миллиардов – на военные расходы и развитие оборонной промышленности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ФинансированиеУкраинаЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)Новости
 
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