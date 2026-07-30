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Удары по Украине: в Киеве и Львове пылают пожары - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Удары по Украине: в Киеве и Львове пылают пожары
Удары по Украине: в Киеве и Львове пылают пожары - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Удары по Украине: в Киеве и Львове пылают пожары
В Киеве в ночь на четверг работала ПВО, прогремела серия взрывов. В городе вспыхнули пожары. Об этом сообщили мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T07:14
2026-07-30T07:15
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виталий кличко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Киеве в ночь на четверг работала ПВО, прогремела серия взрывов. В городе вспыхнули пожары. Об этом сообщили мэр украинской столицы Виталий Кличко.Угроза ударов была объявлена в 1:23. Уже спустя 10 минут он сообщил о пожаре в Святошинском районе.Как добавили в украинской госслужбе по ЧС, возгорание зафиксировано также в Оболонском районе. В Святошинском, по данным украинских спасателей, горит пятиэтажное нежилое здание. Есть повреждения и в Киевской области.По данным главы областной военной администрации Львова Максима Козицкого, утром в городе прозвучали мощные взрывы. ПВО над городом работает с 4:40.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Удары по Украине: в Киеве и Львове пылают пожары

В Киеве и Львове пылают пожары

07:14 30.07.2026 (обновлено: 07:15 30.07.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Киеве в ночь на четверг работала ПВО, прогремела серия взрывов. В городе вспыхнули пожары. Об этом сообщили мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Угроза ударов была объявлена в 1:23. Уже спустя 10 минут он сообщил о пожаре в Святошинском районе.
"В Святошинском районе после падения обломков произошел пожар на территории нежилой застройки", - сообщил он в Telegram.
Как добавили в украинской госслужбе по ЧС, возгорание зафиксировано также в Оболонском районе. В Святошинском, по данным украинских спасателей, горит пятиэтажное нежилое здание. Есть повреждения и в Киевской области.
По данным главы областной военной администрации Львова Максима Козицкого, утром в городе прозвучали мощные взрывы. ПВО над городом работает с 4:40.
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