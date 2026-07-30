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Требовала бить по флоту: крымчанка ответит за призывы к терроризму - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Требовала бить по флоту: крымчанка ответит за призывы к терроризму
Требовала бить по флоту: крымчанка ответит за призывы к терроризму - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Требовала бить по флоту: крымчанка ответит за призывы к терроризму
Жительнице Судака грозит лишение свободы за призывы к Украине наносить удары по Черноморскому флоту. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T14:35
2026-07-30T14:35
судак
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Жительнице Судака грозит лишение свободы за призывы к Украине наносить удары по Черноморскому флоту. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, 27-летняя фигурантка в одном из украинских пропагандистских чатов в Telegram опубликовала комментарий, содержащий призыв по нанесению ударов по Черноморскому флоту Российской Федерации."Согласно заключению эксперта, в высказывании присутствует совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения в форме призыва к разрушительным/насильственным действиям", - говорится в сообщении.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению в террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет".Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок от пяти до семи лет.Ранее Южный окружной военный суд приговорил 56-летнего жителя Симферопольского района Крыма к шести с половиной годам колонии за призывы наносить ракетные удары по России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Житель Читы ответит за призывы убивать сотрудников РоскомнадзораЖитель Крыма призывал атаковать органы власти – дело ушло в судСевастополец призывал бить по Балаклавской ТЭЦ
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
судак, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, военно-морской флот рф, крым, новости крыма, закон и право, видео
Требовала бить по флоту: крымчанка ответит за призывы к терроризму

Крымчанку задержали за публичные призывы к ВСУ бить по Черноморскому флоту

14:35 30.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Жительнице Судака грозит лишение свободы за призывы к Украине наносить удары по Черноморскому флоту. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, 27-летняя фигурантка в одном из украинских пропагандистских чатов в Telegram опубликовала комментарий, содержащий призыв по нанесению ударов по Черноморскому флоту Российской Федерации.
"Согласно заключению эксперта, в высказывании присутствует совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения в форме призыва к разрушительным/насильственным действиям", - говорится в сообщении.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению в террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет".
Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил 56-летнего жителя Симферопольского района Крыма к шести с половиной годам колонии за призывы наносить ракетные удары по России.
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СудакУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюВоенно-морской флот РФКрымНовости КрымаЗакон и право
 
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