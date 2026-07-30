https://crimea.ria.ru/20260730/trebovala-bit-po-flotu-krymchanka-otvetit-za-prizyvy-k-terrorizmu-1158107890.html

Требовала бить по флоту: крымчанка ответит за призывы к терроризму

Требовала бить по флоту: крымчанка ответит за призывы к терроризму - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Требовала бить по флоту: крымчанка ответит за призывы к терроризму

Жительнице Судака грозит лишение свободы за призывы к Украине наносить удары по Черноморскому флоту. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T14:35

2026-07-30T14:35

2026-07-30T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Жительнице Судака грозит лишение свободы за призывы к Украине наносить удары по Черноморскому флоту. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, 27-летняя фигурантка в одном из украинских пропагандистских чатов в Telegram опубликовала комментарий, содержащий призыв по нанесению ударов по Черноморскому флоту Российской Федерации."Согласно заключению эксперта, в высказывании присутствует совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения в форме призыва к разрушительным/насильственным действиям", - говорится в сообщении.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению в террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет".Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок от пяти до семи лет.Ранее Южный окружной военный суд приговорил 56-летнего жителя Симферопольского района Крыма к шести с половиной годам колонии за призывы наносить ракетные удары по России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Житель Читы ответит за призывы убивать сотрудников РоскомнадзораЖитель Крыма призывал атаковать органы власти – дело ушло в судСевастополец призывал бить по Балаклавской ТЭЦ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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