https://crimea.ria.ru/20260730/sklad-wildberries-gorit-v-penzenskoy-oblasti-posle-udara-vsu-1158089511.html

Склад Wildberries горит в Пензенской области после удара ВСУ

Склад Wildberries горит в Пензенской области после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Склад Wildberries горит в Пензенской области после удара ВСУ

Один человек пострадал при пожаре на складе Wildberries, который вспыхнул в Пензенской области после атаки украинских беспилотников утром в четверг. Об этом... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T06:56

2026-07-30T06:56

2026-07-30T06:56

пензенская область

олег мельниченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Один человек пострадал при пожаре на складе Wildberries, который вспыхнул в Пензенской области после атаки украинских беспилотников утром в четверг. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.На месте работают врачи скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем.В ночь на субботу, 18 июля, вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли 7 и ранены 25 человек. В ночь на 22 июля были атакованы логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске. При атаке на склад в Краснодаре смертельные ранения получила девушка.В ночь на пятницу атакованы логистические комплексы Wildberries в Симферополе, также атаке подверглись склады в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По словам главы компании Татьяны Ким, в этих случаях люди не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Wildberries и Ozon выполнили ряд требований ФАС: что изменитсяПожар на складе Wildberries в Краснодаре потушили спустя трое сутокWildberries оперативно перестраивает логистику после атак ВСУ

пензенская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пензенская область, олег мельниченко, происшествия, атаки всу, wildberries , новости, новости сво, пожар