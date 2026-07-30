https://crimea.ria.ru/20260730/shesti-rayonam-kryma-peredut-zemelnye-uchastki-1158118736.html

Шести районам Крыма передут земельные участки

Шести районам Крыма передут земельные участки - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Шести районам Крыма передут земельные участки

В собственность шести муниципальных образований Республики Крым будут переданы земельные участки, которые сейчас находятся в республиканской собственности. Об... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T21:56

2026-07-30T21:56

2026-07-30T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В собственность шести муниципальных образований Республики Крым будут переданы земельные участки, которые сейчас находятся в республиканской собственности. Об этом сообщили в региональном министерстве имущественных и земельных отношений.В частности, в собственность Донского сельского поселения Симферопольского района передадут четыре участка, а Амурского сельского поселения Красногвардейского района – один участок для содержания мест захоронения под действующими кладбищами.Также согласована передача в собственность четырех районов 74 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью более 1,4 тысячи гектаров."Речь идет о передаче 56 земельных участков площадью более 1280 га в муниципальную собственность Белогорского района, 13 земельных участков площадью 75 га – в собственность Черноморского района, 4 земельных участков площадью 115 га – в собственность Первомайского района и 3 земельных участков площадью 10,5 га – в собственность Нижнегорского района", – рассказала глава министерства Лариса Кулинич.Ранее сообщалось, что Госсовет Крыма вносит изменения в закон республики, касающийся предоставлении земельных участков участникам СВО и членам их семей. Законопроект уточняет условия и порядок предоставления таких участков и направлен на применение единого подхода в Республике Крым наряду с другими субъектами России в соответствие с распоряжением президента РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сформировали еще 363 участка для бойцов спецоперацииГаражную амнистию в РФ продлят еще на пять летВ Крыму мужчина за три года вытянул у соседки почти 4 миллиона на "покупку" земли

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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