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Севастополь вошел в тройку регионов России с лучшими дорогами
Севастополь вошел в тройку регионов России с лучшими дорогами - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Севастополь вошел в тройку регионов России с лучшими дорогами
Севастополь вошел в тройку регионов России с самыми качественными дорогами. Рейтинг, основанный на данных статистики, представило РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T08:48
2026-07-30T08:48
2026-07-30T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в тройку регионов России с самыми качественными дорогами. Рейтинг, основанный на данных статистики, представило РИА Новости.Согласно исследованию, самые лучше в России дороги – в Ивановской области. Там соответствуют требованиям более 94% маршрутов.На третьей позиции – Курская область с показателем в 89,5%.Также в первую пятерку регионов с лучшими дорогами вошли Марий-Эл (89,4%) и Брянская область (89,3%).В целом по стране нормативным требованиям соответствует 75% дорог федерального и регионального значения, отметили авторы исследования.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что за первые шесть месяцев текущего года в регионе отремонтировали 55 дорог.В Севастополе ранее открыли движение автомобилей по улице Адмирала Октябрьского, где на протяжении почти полутора лет шел капитальный ремонт подпорных стен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в СевастополеКак идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до ДжанкояВ Симферополе за год отремонтировали 23 дороги
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Севастополь вошел в тройку регионов России с лучшими дорогами
Севастополь занял второе место среди регионов России с лучшими дорогами
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Севастополь вошел в тройку регионов России с самыми качественными дорогами. Рейтинг, основанный на данных статистики, представило РИА Новости.
Согласно исследованию, самые лучше в России дороги – в Ивановской области. Там соответствуют требованиям более 94% маршрутов.
Второе место занял Севастополь, где 90% дорог, входящих в опорную сеть, соответствуют стандарту.
На третьей позиции – Курская область с показателем в 89,5%.
Также в первую пятерку регионов с лучшими дорогами вошли Марий-Эл (89,4%) и Брянская область (89,3%).
В целом по стране нормативным требованиям соответствует 75% дорог федерального и регионального значения, отметили авторы исследования.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что за первые шесть месяцев текущего года в регионе отремонтировали
55 дорог.
В Севастополе ранее открыли движение автомобилей по улице Адмирала Октябрьского
, где на протяжении почти полутора лет шел капитальный ремонт подпорных стен.
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