https://crimea.ria.ru/20260730/selskaya-doplata-k-pensii-komu-polozhena-v-krymu-1158074111.html

"Сельская" доплата к пенсии: кому положена в Крыму

"Сельская" доплата к пенсии: кому положена в Крыму - РИА Новости Крым, 30.07.2026

"Сельская" доплата к пенсии: кому положена в Крыму

Доплату к пенсии за работу в сельском хозяйстве получают более 16 тысяч крымчан. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым. РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T09:06

2026-07-30T09:06

2026-07-30T09:06

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пенсия

отделение социального фонда россии по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Доплату к пенсии за работу в сельском хозяйстве получают более 16 тысяч крымчан. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.Уточняется, что в стаж засчитывается труд в сферах животноводства, растениеводства и рыбоводства. Полный перечень насчитывает более 500 профессий. При этом работа в колхозах и совхозах до 1 января 1992 года засчитывается вне зависимости от должности или специальности.Также при назначении пенсии в повышенном размере труженикам сельского хозяйства учитываются периоды ухода за ребенком (с 2026 года уход за детьми до 1,5 лет включается без ограничения по количеству детей), отпусков и больничных. Кроме того, если непосредственно за работой в сельском хозяйстве следовали периоды участия в специальной военной операции, то они тоже будут учтены при определении права на надбавку, исчисляться они будут в двойном размере.Однако если пенсионер вышел на работу, то доплата приостанавливается.Ранее сообщалось, что страховые пенсии по старости в России пересчитают с 1 августа. Это касается работающих пенсионеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму военные пенсионеры могут получить вторую пенсиюПовышенные выплаты родителям-пенсионерам – как получить в КрымуВ России упростят процесс оформления пенсий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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