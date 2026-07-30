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"Сельская" доплата к пенсии: кому положена в Крыму - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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"Сельская" доплата к пенсии: кому положена в Крыму
"Сельская" доплата к пенсии: кому положена в Крыму - РИА Новости Крым, 30.07.2026
"Сельская" доплата к пенсии: кому положена в Крыму
Доплату к пенсии за работу в сельском хозяйстве получают более 16 тысяч крымчан. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T09:06
2026-07-30T09:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Доплату к пенсии за работу в сельском хозяйстве получают более 16 тысяч крымчан. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.Уточняется, что в стаж засчитывается труд в сферах животноводства, растениеводства и рыбоводства. Полный перечень насчитывает более 500 профессий. При этом работа в колхозах и совхозах до 1 января 1992 года засчитывается вне зависимости от должности или специальности.Также при назначении пенсии в повышенном размере труженикам сельского хозяйства учитываются периоды ухода за ребенком (с 2026 года уход за детьми до 1,5 лет включается без ограничения по количеству детей), отпусков и больничных. Кроме того, если непосредственно за работой в сельском хозяйстве следовали периоды участия в специальной военной операции, то они тоже будут учтены при определении права на надбавку, исчисляться они будут в двойном размере.Однако если пенсионер вышел на работу, то доплата приостанавливается.Ранее сообщалось, что страховые пенсии по старости в России пересчитают с 1 августа. Это касается работающих пенсионеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму военные пенсионеры могут получить вторую пенсиюПовышенные выплаты родителям-пенсионерам – как получить в КрымуВ России упростят процесс оформления пенсий
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крым, новости крыма, пенсия, отделение социального фонда россии по республике крым
"Сельская" доплата к пенсии: кому положена в Крыму

В Крыму свыше 16 тысяч пенсионеров получают доплату за работу в сельском хозяйстве

09:06 30.07.2026
 
© РИА Новости КрымУборка яблок
Уборка яблок - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Доплату к пенсии за работу в сельском хозяйстве получают более 16 тысяч крымчан. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.
"Доплата устанавливается неработающим крымским пенсионерам, которые трудились в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Ее размер составляет 25% от фиксированной выплаты - в 2026 году это 2 396,17 рубля ежемесячно", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в стаж засчитывается труд в сферах животноводства, растениеводства и рыбоводства. Полный перечень насчитывает более 500 профессий. При этом работа в колхозах и совхозах до 1 января 1992 года засчитывается вне зависимости от должности или специальности.
Также при назначении пенсии в повышенном размере труженикам сельского хозяйства учитываются периоды ухода за ребенком (с 2026 года уход за детьми до 1,5 лет включается без ограничения по количеству детей), отпусков и больничных. Кроме того, если непосредственно за работой в сельском хозяйстве следовали периоды участия в специальной военной операции, то они тоже будут учтены при определении права на надбавку, исчисляться они будут в двойном размере.
"В правилах назначения "сельской" доплаты четыре года назад произошли важные изменения. Если ранее выплата при переезде за пределы сельской местности не производилась, то теперь это правило отменено – получив доплату однажды, пенсионеры сохраняют ее при переезде в город", – подчеркнули в региональном отделении СФР.
Однако если пенсионер вышел на работу, то доплата приостанавливается.
Ранее сообщалось, что страховые пенсии по старости в России пересчитают с 1 августа. Это касается работающих пенсионеров.
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КрымНовости КрымаПенсияОтделение Социального фонда России по Республике Крым
 
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