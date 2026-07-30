https://crimea.ria.ru/20260730/rossiyskie-gerani-raznesli-sklad-dronov-vsu-v-kharkovskoy-oblasti-1158112181.html

Российские "Герани" разнесли склад дронов ВСУ в Харьковской области

Российские "Герани" разнесли склад дронов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Российские "Герани" разнесли склад дронов ВСУ в Харьковской области

Российские военные атаковали "Геранями" склад беспилотников ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T15:24

2026-07-30T15:24

2026-07-30T15:24

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

удары по украине

харьковская область

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Российские военные атаковали "Геранями" склад беспилотников ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что склад украинских дронов был расположен на территории крупного логистического центра в поселке городского типа Андреевка в Харьковской области.Также, по данным оборонного ведомства, Вооруженные силы России поразили беспилотниками опоры высоковольтной линии электропередачи - те получили значительные повреждения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбиты заводы по производству ракет "Фламинго"Массированный удар нанесен по восьми областям Украины – что уничтоженоВСУ потеряли истребитель F-16 во время боевого задания

харьковская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, удары по украине, харьковская область, потери всу