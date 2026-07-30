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Российские "Герани" разнесли склад дронов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Российские "Герани" разнесли склад дронов ВСУ в Харьковской области
Российские "Герани" разнесли склад дронов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Российские "Герани" разнесли склад дронов ВСУ в Харьковской области
Российские военные атаковали "Геранями" склад беспилотников ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T15:24
2026-07-30T15:24
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
удары по украине
харьковская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Российские военные атаковали "Геранями" склад беспилотников ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что склад украинских дронов был расположен на территории крупного логистического центра в поселке городского типа Андреевка в Харьковской области.Также, по данным оборонного ведомства, Вооруженные силы России поразили беспилотниками опоры высоковольтной линии электропередачи - те получили значительные повреждения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбиты заводы по производству ракет "Фламинго"Массированный удар нанесен по восьми областям Украины – что уничтоженоВСУ потеряли истребитель F-16 во время боевого задания
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, удары по украине, харьковская область, потери всу
Российские "Герани" разнесли склад дронов ВСУ в Харьковской области

Российские военные разгромили склад украинских беспилотников в Харьковской области

15:24 30.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзрыв
Взрыв - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Российские военные атаковали "Геранями" склад беспилотников ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Вооруженными силами РФ нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань-4 Сикер" по складу БПЛА ВСУ", – говорится в сообщении.
Уточняется, что склад украинских дронов был расположен на территории крупного логистического центра в поселке городского типа Андреевка в Харьковской области.
Также, по данным оборонного ведомства, Вооруженные силы России поразили беспилотниками опоры высоковольтной линии электропередачи - те получили значительные повреждения.
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Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииУдары по УкраинеХарьковская областьПотери ВСУ
 
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