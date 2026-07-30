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Российская вакцина от рака: как чувствует себя первый пациент - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Российская вакцина от рака: как чувствует себя первый пациент
Российская вакцина от рака: как чувствует себя первый пациент - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Российская вакцина от рака: как чувствует себя первый пациент
Первый пациент, который получил российскую вакцину от рака кожи, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T10:23
2026-07-30T10:23
вакцина от рака
вакцина
александр гинцбург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Первый пациент, который получил российскую вакцину от рака кожи, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, иммунологические реакции пациента оцениваются как положительные. Вырабатываются все необходимые активные соединения, чтобы иммунная система могла бороться с опухолью и метастазами.В конце ноября 2025 года Минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований. Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда отметил, что ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения, на начальном этапе речь не идет о массовом применении.В феврале 2026 года Минздрав РФ разрешил применение новой мРНК-вакцины для лечения рака кожи.В апреле в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России 60-летний пациент с меланомой кожи получил отечественную персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМСВ России появится препарат для лечения хронической болиОпасный ультрафиолет: как летом защититься от вредного воздействия солнца
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вакцина от рака, вакцина, александр гинцбург, здоровье, здравоохранение в россии, онкология, новости, общество, медицина
Российская вакцина от рака: как чувствует себя первый пациент

Получивший российскую вакцину от рака кожи пациент чувствует себя хорошо - Гинцбург

10:23 30.07.2026
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВ онкологическом центре
В онкологическом центре - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Первый пациент, который получил российскую вакцину от рака кожи, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Согласно информации из института Герцена, от врачей, от руководства, пациент чувствует себя совершенно нормально и продолжает лечение. Еще будет две вакцинации тем препаратом, который производится в институте Гамалеи и вводится в институте Герцена", - цитирует Гинцбурга РИА Новости.
По его словам, иммунологические реакции пациента оцениваются как положительные. Вырабатываются все необходимые активные соединения, чтобы иммунная система могла бороться с опухолью и метастазами.
В конце ноября 2025 года Минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований. Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда отметил, что ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения, на начальном этапе речь не идет о массовом применении.
В феврале 2026 года Минздрав РФ разрешил применение новой мРНК-вакцины для лечения рака кожи.
В апреле в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России 60-летний пациент с меланомой кожи получил отечественную персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК".
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Вакцина от ракаВакцинаАлександр ГинцбургЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииОнкологияНовостиОбществоМедицина
 
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