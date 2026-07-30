https://crimea.ria.ru/20260730/rossiyskaya-vaktsina-ot-raka-kak-chuvstvuet-sebya-pervyy-patsient-1158095424.html
Российская вакцина от рака: как чувствует себя первый пациент
Российская вакцина от рака: как чувствует себя первый пациент - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Российская вакцина от рака: как чувствует себя первый пациент
Первый пациент, который получил российскую вакцину от рака кожи, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T10:23
2026-07-30T10:23
2026-07-30T10:23
вакцина от рака
вакцина
александр гинцбург
здоровье
здравоохранение в россии
онкология
новости
общество
медицина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111600/92/1116009200_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_524c77088f7b2d7bffd6d7aed751ef3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Первый пациент, который получил российскую вакцину от рака кожи, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, иммунологические реакции пациента оцениваются как положительные. Вырабатываются все необходимые активные соединения, чтобы иммунная система могла бороться с опухолью и метастазами.В конце ноября 2025 года Минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований. Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда отметил, что ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения, на начальном этапе речь не идет о массовом применении.В феврале 2026 года Минздрав РФ разрешил применение новой мРНК-вакцины для лечения рака кожи.В апреле в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России 60-летний пациент с меланомой кожи получил отечественную персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМСВ России появится препарат для лечения хронической болиОпасный ультрафиолет: как летом защититься от вредного воздействия солнца
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111600/92/1116009200_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_58dc29ca25c6be5ae28bdbf873f89bf8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина от рака, вакцина, александр гинцбург, здоровье, здравоохранение в россии, онкология, новости, общество, медицина
Российская вакцина от рака: как чувствует себя первый пациент
Получивший российскую вакцину от рака кожи пациент чувствует себя хорошо - Гинцбург