https://crimea.ria.ru/20260730/rossiyskaya-vaktsina-ot-raka-kak-chuvstvuet-sebya-pervyy-patsient-1158095424.html

Российская вакцина от рака: как чувствует себя первый пациент

Российская вакцина от рака: как чувствует себя первый пациент - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Российская вакцина от рака: как чувствует себя первый пациент

Первый пациент, который получил российскую вакцину от рака кожи, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T10:23

2026-07-30T10:23

2026-07-30T10:23

вакцина от рака

вакцина

александр гинцбург

здоровье

здравоохранение в россии

онкология

новости

общество

медицина

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111600/92/1116009200_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_524c77088f7b2d7bffd6d7aed751ef3b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Первый пациент, который получил российскую вакцину от рака кожи, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, иммунологические реакции пациента оцениваются как положительные. Вырабатываются все необходимые активные соединения, чтобы иммунная система могла бороться с опухолью и метастазами.В конце ноября 2025 года Минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований. Министр здравоохранения Михаил Мурашко тогда отметил, что ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения, на начальном этапе речь не идет о массовом применении.В феврале 2026 года Минздрав РФ разрешил применение новой мРНК-вакцины для лечения рака кожи.В апреле в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России 60-летний пациент с меланомой кожи получил отечественную персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМСВ России появится препарат для лечения хронической болиОпасный ультрафиолет: как летом защититься от вредного воздействия солнца

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина от рака, вакцина, александр гинцбург, здоровье, здравоохранение в россии, онкология, новости, общество, медицина