https://crimea.ria.ru/20260730/remont-dorog-v-sevastopole--chto-sdelano-v-poselke-ushakovo-1158120878.html

Ремонт дорог в Севастополе – что сделано в поселке Ушаково

Ремонт дорог в Севастополе – что сделано в поселке Ушаково - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Ремонт дорог в Севастополе – что сделано в поселке Ушаково

Шесть улиц отремонтировали дорожники в севастопольском поселке Ушаково. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T20:48

2026-07-30T20:48

2026-07-30T20:48

севастополь

новости севастополя

ремонт дорог

михаил развожаев

благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Шесть улиц отремонтировали дорожники в севастопольском поселке Ушаково. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он также уточнил, что по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" запланированы ремонты дорог от центра до небольших поселков.Севастополь вошел в тройку регионов России с самыми качественными дорогами. Рейтинг, основанный на данных статистики, ранее представило РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько дорог отремонтировали в Севастополе с начала года"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в СевастополеКак идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, ремонт дорог, михаил развожаев, благоустройство