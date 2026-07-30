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Ремонт дорог в Севастополе – что сделано в поселке Ушаково
Ремонт дорог в Севастополе – что сделано в поселке Ушаково - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Ремонт дорог в Севастополе – что сделано в поселке Ушаково
Шесть улиц отремонтировали дорожники в севастопольском поселке Ушаково. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T20:48
2026-07-30T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Шесть улиц отремонтировали дорожники в севастопольском поселке Ушаково. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он также уточнил, что по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" запланированы ремонты дорог от центра до небольших поселков.Севастополь вошел в тройку регионов России с самыми качественными дорогами. Рейтинг, основанный на данных статистики, ранее представило РИА Новости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько дорог отремонтировали в Севастополе с начала года"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в СевастополеКак идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, ремонт дорог, михаил развожаев, благоустройство
Ремонт дорог в Севастополе – что сделано в поселке Ушаково
Севастопольский поселок Ушаково получит километр нового дорожнго полотна – Развожаев