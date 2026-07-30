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Радио "Судного дня" предало 17 странных сообщений

Радио "Судного дня" предало 17 странных сообщений - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Радио "Судного дня" предало 17 странных сообщений

Несколько странных сигналов прозвучало в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T22:21

2026-07-30T22:21

2026-07-30T22:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Несколько странных сигналов прозвучало в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".Согласно данным Telegram-канала "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции, с 12.20 до 16.43 зафиксированы 17 сообщений: В понедельник "Радиостанция Судного дня" передала сразу три сообщения – Тиброхит, Анархистка, Адоглет.УВБ-76 – отечественная военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Иногда маркер прерывается, после чего происходит передача голосовых закодированных сообщений на русском языке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вигвам: "Радиостанция Судного дня" передала два странных сигнала"Радиостанция Судного дня" передала неожиданный сигналКосмонавт рассказал об НЛО

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