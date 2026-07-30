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Радио "Судного дня" предало 17 странных сообщений
Радио "Судного дня" предало 17 странных сообщений - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Радио "Судного дня" предало 17 странных сообщений
Несколько странных сигналов прозвучало в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Несколько странных сигналов прозвучало в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".Согласно данным Telegram-канала "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции, с 12.20 до 16.43 зафиксированы 17 сообщений: В понедельник "Радиостанция Судного дня" передала сразу три сообщения – Тиброхит, Анархистка, Адоглет.УВБ-76 – отечественная военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Иногда маркер прерывается, после чего происходит передача голосовых закодированных сообщений на русском языке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вигвам: "Радиостанция Судного дня" передала два странных сигнала"Радиостанция Судного дня" передала неожиданный сигналКосмонавт рассказал об НЛО
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Радио "Судного дня" предало 17 странных сообщений
Несколько сообщений прозвучали в четверг по радио "Судного дня"
22:21 30.07.2026 (обновлено: 22:26 30.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Несколько странных сигналов прозвучало в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Согласно данным Telegram-канала "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции, с 12.20 до 16.43 зафиксированы 17 сообщений:
Дояропух, Гиджак, Монархист, Пухокорм, Градосбег, Взяточница, Сексофат, Мотель, Мужопаюс, Боязливость, Степенный, Цугопенс, Кругопаяц, Разноязычье, Левретка, Клетчатка и Недотепа.
В понедельник "Радиостанция Судного дня" передала сразу три сообщения – Тиброхит, Анархистка, Адоглет.
УВБ-76 – отечественная военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Иногда маркер прерывается, после чего происходит передача голосовых закодированных сообщений на русском языке.
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