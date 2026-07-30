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Проверка рыбной продукции в Крыму: что показали исследования - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Проверка рыбной продукции в Крыму: что показали исследования
Проверка рыбной продукции в Крыму: что показали исследования - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Проверка рыбной продукции в Крыму: что показали исследования
В Крыму за первые шесть месяцев 2026 года забраковано и снято с реализации семь партий рыбной продукции общим весом 32,4 килограмма. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T19:55
2026-07-30T19:55
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рыбоводство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за первые шесть месяцев 2026 года забраковано и снято с реализации семь партий рыбной продукции общим весом 32,4 килограмма. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.Уточняется, что в пробах не обнаружили наличие радионуклидов, токсичных элементов, ГМО и живых личинок паразитов. При этом в 11 пробах выявлено превышение массовой доли ледяной глазури, еще в 4 - нарушения технологического процесса и условий хранения.В крымском управлении Роспотребнадзора отметили, что контроль над предприятиями, которые производят и продают рыбу и морепродукты, осуществляется в постоянном режиме. Нарушителей наказывают штрафами.Ранее сообщалось, что в Крыму удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,7%, по санитарно-химическим показателям – 0,18%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штрафы за просрочку в магазинах станут автоматическимиОсобенности продаж в период ЧС: что необходимо знать - РоспотребнадзорПик сезона энтеровирусной инфекции приближается - что нужно знать
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рыба, рыбоводство, крым, роспотребнадзор, новости крыма
Проверка рыбной продукции в Крыму: что показали исследования

В Крыму за полгода забраковано и снято с реализации семь партий рыбной продукции

19:55 30.07.2026
 
© Азово-Черноморское межрегиональное управление РоссельхознадзораАзово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах
Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за первые шесть месяцев 2026 года забраковано и снято с реализации семь партий рыбной продукции общим весом 32,4 килограмма. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
"За первое полугодие 2026 года в ходе контрольных мероприятий лабораторно исследовано более 400 проб рыбы и продукции из водных биоресурсов, из них 78 проб - на санитарно-химические; 61 - на микробиологические; 300 - на физико-химические показатели. Проведены исследования на содержание ГМО, уровни радиационной безопасности и паразитологические показатели", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в пробах не обнаружили наличие радионуклидов, токсичных элементов, ГМО и живых личинок паразитов. При этом в 11 пробах выявлено превышение массовой доли ледяной глазури, еще в 4 - нарушения технологического процесса и условий хранения.
В крымском управлении Роспотребнадзора отметили, что контроль над предприятиями, которые производят и продают рыбу и морепродукты, осуществляется в постоянном режиме. Нарушителей наказывают штрафами.
Ранее сообщалось, что в Крыму удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,7%, по санитарно-химическим показателям – 0,18%.
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