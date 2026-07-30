https://crimea.ria.ru/20260730/proverka-rybnoy-produktsii-v-krymu-chto-pokazali-issledovaniya-1158105360.html

Проверка рыбной продукции в Крыму: что показали исследования

Проверка рыбной продукции в Крыму: что показали исследования - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Проверка рыбной продукции в Крыму: что показали исследования

В Крыму за первые шесть месяцев 2026 года забраковано и снято с реализации семь партий рыбной продукции общим весом 32,4 килограмма. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T19:55

2026-07-30T19:55

2026-07-30T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за первые шесть месяцев 2026 года забраковано и снято с реализации семь партий рыбной продукции общим весом 32,4 килограмма. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.Уточняется, что в пробах не обнаружили наличие радионуклидов, токсичных элементов, ГМО и живых личинок паразитов. При этом в 11 пробах выявлено превышение массовой доли ледяной глазури, еще в 4 - нарушения технологического процесса и условий хранения.В крымском управлении Роспотребнадзора отметили, что контроль над предприятиями, которые производят и продают рыбу и морепродукты, осуществляется в постоянном режиме. Нарушителей наказывают штрафами.Ранее сообщалось, что в Крыму удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,7%, по санитарно-химическим показателям – 0,18%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штрафы за просрочку в магазинах станут автоматическимиОсобенности продаж в период ЧС: что необходимо знать - РоспотребнадзорПик сезона энтеровирусной инфекции приближается - что нужно знать

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рыба, рыбоводство, крым, роспотребнадзор, новости крыма