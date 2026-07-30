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Пожар в офисном центре Алушты потушили - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Пожар в офисном центре Алушты потушили
Пожар в офисном центре Алушты потушили - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Пожар в офисном центре Алушты потушили
В Алуште к утру четверга спасатели полностью потушили пожар, который вспыхнул в трехэтажном офисном центре. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T06:40
2026-07-30T06:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Алуште к утру четверга спасатели полностью потушили пожар, который вспыхнул в трехэтажном офисном центре. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Днем в среду поступило сообщение о возгорании кровли трехэтажного офисного здания в Алуште на улице Хромых. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. К вечеру возгорание удалось локализовать. Спасатели предотвратили распространение огня на соседние здания. При этом движение по улице всего транспорта приостановили с 20:00 29 июля до 20:00 30 июля. Это необходимо для обеспечения дорожной безопасности. Объехать перекрытый участок можно по улице Ленина через переулок Калядина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, алушта, пожар, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
Пожар в офисном центре Алушты потушили

В Алуште потушили пожар в офисном центре

06:40 30.07.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСпасатель МЧС в Крыму
Спасатель МЧС в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Алуште к утру четверга спасатели полностью потушили пожар, который вспыхнул в трехэтажном офисном центре. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"6.00 - полная ликвидация", - говорится в сообщении.
Днем в среду поступило сообщение о возгорании кровли трехэтажного офисного здания в Алуште на улице Хромых. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров.
К вечеру возгорание удалось локализовать. Спасатели предотвратили распространение огня на соседние здания.
При этом движение по улице всего транспорта приостановили с 20:00 29 июля до 20:00 30 июля. Это необходимо для обеспечения дорожной безопасности. Объехать перекрытый участок можно по улице Ленина через переулок Калядина.
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КрымАлуштаПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости Крыма
 
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