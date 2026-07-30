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Пожар на складе Wildberries под Пензой охватил 62 тысячи квадратных метров - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Пожар на складе Wildberries под Пензой охватил 62 тысячи квадратных метров
Пожар на складе Wildberries под Пензой охватил 62 тысячи квадратных метров - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Пожар на складе Wildberries под Пензой охватил 62 тысячи квадратных метров
Площадь пожара на складе компании Wildberries в Пензенской области, вспыхнувшего в результате атаки дронов ВСУ, достигла 62 тысяч квадратных метров. Для тушения РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T12:53
2026-07-30T13:30
пензенская область
пожар
атаки всу
новости
олег мельниченко
происшествия
wildberries
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Площадь пожара на складе компании Wildberries в Пензенской области, вспыхнувшего в результате атаки дронов ВСУ, достигла 62 тысяч квадратных метров. Для тушения привлечены два пожарных поезда, также ожидается прибытие противопожарной авиации МЧС России. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.По словам главы области, склад атаковали 15 вражеских беспилотников. Более 200 сотрудников были оперативно эвакуированы. Пострадали четыре человека, трое из них уже отпущены домой из больниц. На территории склада сейчас ведутся работы по ликвидации пожара, возникшего в результате атаки дронов. В четверг власти Пензенской области сообщили об атаке на склад Wildberries украинских беспилотников. В результате ударов вспыхнул пожар.В ночь на субботу, 18 июля, вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли 7 и ранены 25 человек. В ночь на 22 июля были атакованы логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске. При атаке на склад в Краснодаре смертельные ранения получила девушка.В ночь на пятницу атакованы логистические комплексы Wildberries в Симферополе, также атаке подверглись склады в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По словам главы компании Татьяны Ким, в этих случаях люди не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ленобласть поможет бизнесу после атак на склады WildberriesВСУ ударили по логистическому комплексу Wildberries в Симферополе Wildberries оперативно перестраивает логистику после атак ВСУ
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353
60
Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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пензенская область, пожар, атаки всу, новости, олег мельниченко, происшествия, wildberries
Пожар на складе Wildberries под Пензой охватил 62 тысячи квадратных метров

А Пензенской области пожар на складе Wildberries охватил 62 тысячи квадратных метров

12:53 30.07.2026 (обновлено: 13:30 30.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Площадь пожара на складе компании Wildberries в Пензенской области, вспыхнувшего в результате атаки дронов ВСУ, достигла 62 тысяч квадратных метров. Для тушения привлечены два пожарных поезда, также ожидается прибытие противопожарной авиации МЧС России. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
По словам главы области, склад атаковали 15 вражеских беспилотников. Более 200 сотрудников были оперативно эвакуированы. Пострадали четыре человека, трое из них уже отпущены домой из больниц.
На территории склада сейчас ведутся работы по ликвидации пожара, возникшего в результате атаки дронов.
"Огнем охвачено 62 тысячи квадратных метров. В тушении задействованы более 100 сотрудников противопожарной службы…, более 50 единиц спецтехники. Привлечены два пожарных поезда, в ближайшее время ожидается прибытие противопожарной авиации МЧС России", - сказал Мельниченко.
В четверг власти Пензенской области сообщили об атаке на склад Wildberries украинских беспилотников. В результате ударов вспыхнул пожар.
В ночь на субботу, 18 июля, вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли 7 и ранены 25 человек. В ночь на 22 июля были атакованы логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске. При атаке на склад в Краснодаре смертельные ранения получила девушка.
В ночь на пятницу атакованы логистические комплексы Wildberries в Симферополе, также атаке подверглись склады в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По словам главы компании Татьяны Ким, в этих случаях люди не пострадали.
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Пензенская областьПожарАтаки ВСУНовостиОлег МельниченкоПроисшествияWildberries
 
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