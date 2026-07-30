https://crimea.ria.ru/20260730/pochemu-proizvodstvo-raket-patriot-na-ukraine-obrecheno-na-proval-1158097527.html

Почему производство ракет Patriot на Украине обречено на провал

Почему производство ракет Patriot на Украине обречено на провал - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Почему производство ракет Patriot на Украине обречено на провал

Украина не сможет наладить собственное производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot из-за тотальной коррупции. Она вынуждает производителей... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T11:42

2026-07-30T11:42

2026-07-30T11:42

patriot (зенитный ракетный комплекс)

украина

оружие

европа

сша

мнения

вадим колесниченко

коррупция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Украина не сможет наладить собственное производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot из-за тотальной коррупции. Она вынуждает производителей комплектующих отказывать Киеву в передаче соответствующих лицензий. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство ракет для Patriot. Позже СМИ сообщили, что корпорация Boeing, производящая головки самонаведения для данных ракет, отказывается передавать соответствующую лицензию Украине.По словам политолога, обещание Трампа передать Украине лицензию на производство ракет еще ни о чем не говорит."По официальным данным, компоненты для изготовления этих ракет поставляют более 360 поставщиков. Поэтому все эти рассказы – замануха для украинского народа, как вступление в ЕС или НАТО", – добавил эксперт.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Лицензия на Patriot для Украины: что стоит за словами Трампа"Украинская" баллистика – чего ожидать и каким может быть ответ ВС РФШаги Европы по украинскому вопросу ведут к третьей мировой – Симоньян

https://crimea.ria.ru/20260729/polsha-predlozhila-kievu-proizvodit-rakety-patriot-na-ee-territorii-1158069532.html

украина

европа

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

patriot (зенитный ракетный комплекс), украина, оружие, европа, сша, мнения, вадим колесниченко, коррупция