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Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов
Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T15:06
2026-07-30T15:16
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новости
терроризм
росфинмониторинг
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Накануне Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, был объявлен в международный розыск. По информации ФСБ, администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.*внесен в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Создателя сайта "Миротворец" внесли в список террористов и экстремистовРоссия ведет переговоры с Telegram по восстановлению доступаВопрос блокировки Telegram подняли на встрече с Путиным
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павел дуров, новости, терроризм, росфинмониторинг, россия
Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов

15:06 30.07.2026 (обновлено: 15:16 30.07.2026)
 
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Павел Дуров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
"Дуров Павел Валерьевич*, 10.10.1984 г.р., город Ленинград", – говорится в соответствующем перечне.
Накануне Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, был объявлен в международный розыск. По информации ФСБ, администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.
*внесен в перечень террористов и экстремистов
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