https://crimea.ria.ru/20260730/pavla-durova-vnesli-v-perechen-terroristov-i-ekstremistov-1158109784.html

Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T15:06

2026-07-30T15:06

2026-07-30T15:16

павел дуров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Накануне Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, был объявлен в международный розыск. По информации ФСБ, администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.*внесен в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Создателя сайта "Миротворец" внесли в список террористов и экстремистовРоссия ведет переговоры с Telegram по восстановлению доступаВопрос блокировки Telegram подняли на встрече с Путиным

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел дуров, новости, терроризм, росфинмониторинг, россия