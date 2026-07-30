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Однозначный вред: полный запрет на продажу вейпов вводят регионы России - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Однозначный вред: полный запрет на продажу вейпов вводят регионы России
Однозначный вред: полный запрет на продажу вейпов вводят регионы России - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Однозначный вред: полный запрет на продажу вейпов вводят регионы России
Смягчать запрет на продажу вейпов в России нет необходимости и жесткие санкции в отношении электронных сигарет вполне оправданы в силу серьезности вреда,... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T08:13
2026-07-30T08:13
вейпы
закон о запрете вейпов
марина шоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Смягчать запрет на продажу вейпов в России нет необходимости и жесткие санкции в отношении электронных сигарет вполне оправданы в силу серьезности вреда, причиняемому человеку. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе "Крымского научно-практического центра наркологии", врач-нарколог Марина Шоренко.Правила, согласно которым власти регионов определят места, где нельзя торговать сигаретами и вейпами разработал Минпромторг, а президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий регионам с 2027 года полностью запрещать продажу электронных сигарет у себя на территории. 49 регионов уже заявили, что готовы им воспользоваться, а к концу этого года, по прогнозам, таких субъектов может стать больше 70."Я думаю, что это правильное решение, потому что здесь вред однозначный и достаточно серьезный. И нет необходимости каким-то образом смягчать все эти санкции", - сказала она.Сейчас, пояснила специалист, постепенно накапливаются данные о том, насколько сильно и как быстро эти средства воздействуют на организм."Если десять лет назад об этом ничего не было известно, то сейчас есть четкое подтверждение их отрицательного влияния на легкие. Даже не на сами легкие, а на то, что их держит в каркасе - на соединительную ткань", - отметила она.По словам врача, следствием курения вейпов является возникновение так называемых пневмонитов, когда происходит необратимая замена тканей легкого рубцом и орган фактически перестает выполнять свою функцию. Это может даже привести к инвалидизаии пациента. Также, спикер привела пример описанного в интернет-изданиях случая, когда за год интенсивного потребления электронных средств у человека развилось смертельное онкологическое заболевание.Еще одним фактором, оправдывающим вышеуказанный запрет, по мнению специалиста, является использование "электронок" подростками."Именно в силу возраста и физиологии, последствия всегда наступают для детей быстрее, и они тяжелее, чем у более старших", - предупредила Марина Шоренко.Она также добавила, что помочь отказаться от вредной привычки способны психотерапевты, и врачи других специальностей, которые занимаются именно психическими поведенческими расстройствами, однако, как правило граждане к ним не обращаются и с последствиями курения вейпов сталкиваются чаще всего врачи соматического звена."Это те специалисты, которые видят последствия потребления со стороны легких, сердечно-сосудистой системы и т.д. Здесь важно, чтобы человек попал хотя бы на первичную консультацию и хотя бы к психологу первичной организации или центра здоровья, которые сейчас есть в очень многих медицинских организациях", - посетовала она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин наладил продажу сигарет и вейпов на 10 миллионов рублейК чему приведет полный запрет вейпов в России - мнениеПутин одобрил идею запрета продажи вейпов в России
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вейпы, закон о запрете вейпов, марина шоренко, закон и право, общество, россия, новости, мнения, крым, новости крыма
Однозначный вред: полный запрет на продажу вейпов вводят регионы России

Полный запрет на продажу электронных сигарет абсолютно оправдан - нарколог

08:13 30.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКурящий прохожий на улице
Курящий прохожий на улице - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Смягчать запрет на продажу вейпов в России нет необходимости и жесткие санкции в отношении электронных сигарет вполне оправданы в силу серьезности вреда, причиняемому человеку. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе "Крымского научно-практического центра наркологии", врач-нарколог Марина Шоренко.
Правила, согласно которым власти регионов определят места, где нельзя торговать сигаретами и вейпами разработал Минпромторг, а президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий регионам с 2027 года полностью запрещать продажу электронных сигарет у себя на территории. 49 регионов уже заявили, что готовы им воспользоваться, а к концу этого года, по прогнозам, таких субъектов может стать больше 70.
"Я думаю, что это правильное решение, потому что здесь вред однозначный и достаточно серьезный. И нет необходимости каким-то образом смягчать все эти санкции", - сказала она.
Сейчас, пояснила специалист, постепенно накапливаются данные о том, насколько сильно и как быстро эти средства воздействуют на организм.
"Если десять лет назад об этом ничего не было известно, то сейчас есть четкое подтверждение их отрицательного влияния на легкие. Даже не на сами легкие, а на то, что их держит в каркасе - на соединительную ткань", - отметила она.
По словам врача, следствием курения вейпов является возникновение так называемых пневмонитов, когда происходит необратимая замена тканей легкого рубцом и орган фактически перестает выполнять свою функцию. Это может даже привести к инвалидизаии пациента. Также, спикер привела пример описанного в интернет-изданиях случая, когда за год интенсивного потребления электронных средств у человека развилось смертельное онкологическое заболевание.
Еще одним фактором, оправдывающим вышеуказанный запрет, по мнению специалиста, является использование "электронок" подростками.
"Именно в силу возраста и физиологии, последствия всегда наступают для детей быстрее, и они тяжелее, чем у более старших", - предупредила Марина Шоренко.
Она также добавила, что помочь отказаться от вредной привычки способны психотерапевты, и врачи других специальностей, которые занимаются именно психическими поведенческими расстройствами, однако, как правило граждане к ним не обращаются и с последствиями курения вейпов сталкиваются чаще всего врачи соматического звена.
"Это те специалисты, которые видят последствия потребления со стороны легких, сердечно-сосудистой системы и т.д. Здесь важно, чтобы человек попал хотя бы на первичную консультацию и хотя бы к психологу первичной организации или центра здоровья, которые сейчас есть в очень многих медицинских организациях", - посетовала она.
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ВейпыЗакон о запрете вейповМарина ШоренкоЗакон и правоОбществоРоссияНовостиМненияКрымНовости Крыма
 
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