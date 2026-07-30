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Очередей стало меньше: власти рассказали о ситуации с топливом на Кубани

Очередей стало меньше: власти рассказали о ситуации с топливом на Кубани - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Очередей стало меньше: власти рассказали о ситуации с топливом на Кубани

В Краснодарском крае отмечается улучшение ситуации с наличием топлива на автозаправочных станциях. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев по... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T13:49

2026-07-30T13:49

2026-07-30T13:49

топливо

бензин

краснодарский край

вениамин кондратьев

александр новак

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае отмечается улучшение ситуации с наличием топлива на автозаправочных станциях. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогам встречи с зампредом правительства России Александром Новаком, которая состоялась 30 июля в Москве.По его словам, в целом высокого ажиотажа на заправках региона нет, очередей стало меньше. Кондратьев подчеркнул, снабжение региона топливом идет в штатном режиме.Также губернатор отметил, что увеличение ежемесячной квоты для сельхозпроизводителей края позволяет не снижать темпы уборки урожая.Ранее Новак сообщил, что вся необходимая работа по обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, однако ситуация в регионах остается одной из самых сложных в стране.Также Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.Правительством РФ ранее принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля на внутренний рынок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению ценВ Крыму поймали подростка на незаконной торговле бензиномФАС добилась снижения цены на бензин в Херсонской области

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, бензин, краснодарский край, вениамин кондратьев, александр новак, новости