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Очередей стало меньше: власти рассказали о ситуации с топливом на Кубани - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Очередей стало меньше: власти рассказали о ситуации с топливом на Кубани
Очередей стало меньше: власти рассказали о ситуации с топливом на Кубани - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Очередей стало меньше: власти рассказали о ситуации с топливом на Кубани
В Краснодарском крае отмечается улучшение ситуации с наличием топлива на автозаправочных станциях. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев по... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T13:49
2026-07-30T13:49
топливо
бензин
краснодарский край
вениамин кондратьев
александр новак
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае отмечается улучшение ситуации с наличием топлива на автозаправочных станциях. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогам встречи с зампредом правительства России Александром Новаком, которая состоялась 30 июля в Москве.По его словам, в целом высокого ажиотажа на заправках региона нет, очередей стало меньше. Кондратьев подчеркнул, снабжение региона топливом идет в штатном режиме.Также губернатор отметил, что увеличение ежемесячной квоты для сельхозпроизводителей края позволяет не снижать темпы уборки урожая.Ранее Новак сообщил, что вся необходимая работа по обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, однако ситуация в регионах остается одной из самых сложных в стране.Также Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.Правительством РФ ранее принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля на внутренний рынок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению ценВ Крыму поймали подростка на незаконной торговле бензиномФАС добилась снижения цены на бензин в Херсонской области
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РИА Новости Крым
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96
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топливо, бензин, краснодарский край, вениамин кондратьев, александр новак, новости
Очередей стало меньше: власти рассказали о ситуации с топливом на Кубани

На Кубани отмечается улучшение ситуации с наличием топлива на АЗС - Кондратьев

13:49 30.07.2026
 
© Оперштаб Краснодарский крайАЗС на Кубани
АЗС на Кубани
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае отмечается улучшение ситуации с наличием топлива на автозаправочных станциях. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогам встречи с зампредом правительства России Александром Новаком, которая состоялась 30 июля в Москве.
"Видим улучшение ситуации на заправочных станциях по краю. Вторую неделю фиксируется снижение количества закрытых АЗС. Все виды топлива доступны на 927 из 1041 заправочной станции, а компания "Газпром сеть АЗС" уже убрала лимиты на отпуск бензина", – рассказал Кондратьев.
По его словам, в целом высокого ажиотажа на заправках региона нет, очередей стало меньше. Кондратьев подчеркнул, снабжение региона топливом идет в штатном режиме.
Также губернатор отметил, что увеличение ежемесячной квоты для сельхозпроизводителей края позволяет не снижать темпы уборки урожая.
Ранее Новак сообщил, что вся необходимая работа по обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, однако ситуация в регионах остается одной из самых сложных в стране.
Также Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.
Правительством РФ ранее принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля на внутренний рынок.
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ТопливоБензинКраснодарский крайВениамин КондратьевАлександр НовакНовости
 
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