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Новые удары по Украине - что поражено

Новые удары по Украине - что поражено - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Новые удары по Украине - что поражено

В течение дня российские военные атаковали четыре сухогруза и узел выдачи топлива в Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T18:11

2026-07-30T18:11

2026-07-30T18:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В течение дня российские военные атаковали четыре сухогруза и узел выдачи топлива в Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Уточняется, что атаки были совершены на перекачивающую станцию ГСМ и узел выдачи топлива в Новых Белярах Одесской области. Также повреждены четыре сухогруза с грузами военного назначения, из них два находились в портах "Одесса" и "Южный", еще два - на переходе морем в районе Одессы.В оборонном ведомстве отметили, что удары наносились высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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