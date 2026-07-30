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Новые удары по Украине - что поражено
Новые удары по Украине - что поражено - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Новые удары по Украине - что поражено
В течение дня российские военные атаковали четыре сухогруза и узел выдачи топлива в Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T18:11
2026-07-30T18:11
2026-07-30T18:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В течение дня российские военные атаковали четыре сухогруза и узел выдачи топлива в Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Уточняется, что атаки были совершены на перекачивающую станцию ГСМ и узел выдачи топлива в Новых Белярах Одесской области. Также повреждены четыре сухогруза с грузами военного назначения, из них два находились в портах "Одесса" и "Южный", еще два - на переходе морем в районе Одессы.В оборонном ведомстве отметили, что удары наносились высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, одесса, украина, удары по украине, новости, новости сво, армия и флот
Новые удары по Украине - что поражено
ВС РФ атаковали четыре сухогруза и узел выдачи топлива в Одесской области
18:11 30.07.2026 (обновлено: 18:14 30.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В течение дня российские военные атаковали четыре сухогруза и узел выдачи топлива в Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В течение дня Вооруженными силами РФ продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – говорится в сообщении.
Уточняется, что атаки были совершены на перекачивающую станцию ГСМ и узел выдачи топлива в Новых Белярах Одесской области. Также повреждены четыре сухогруза с грузами военного назначения, из них два находились в портах "Одесса" и "Южный", еще два - на переходе морем в районе Одессы.
В оборонном ведомстве отметили, что удары наносились высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.
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