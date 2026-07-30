https://crimea.ria.ru/20260730/novosti-svo-chto-proizoshlo-na-linii-fronta-za-sutki-1158103927.html

Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки

Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки

Армия России продвигается вперед в зоне ведения спецоперации, уничтожая военную технику и живую силу украинских войск. За минувшие сутки ликвидированы еще 1335... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T13:19

2026-07-30T13:19

2026-07-30T13:19

новости сво

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вооруженные силы россии

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группировка войск "южная"

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СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. Армия России продвигается вперед в зоне ведения спецоперации, уничтожая военную технику и живую силу украинских войск. За минувшие сутки ликвидированы еще 1335 боевиков ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали бригады и штурмовые полки украинских вооруженных формирований в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли до 195 солдат, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР). Потери противника составили до 220 военных, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Разгромили бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял до 155 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 31 автомобиль.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике вооруженных украинских формирований в ДНР. Потери Киева составили до 350 солдат, четыре боевые бронированные машины и 11 автомобилей.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Разгромили формирования ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 375 солдат, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Днепр" нанесли поражение украинским силам в Запорожской области. Уничтожено до 40 военнослужащих, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 712 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В четверг в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России установили контроль над четырьмя населенными пунктами в ДНР, Харьковской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине разбиты заводы по производству ракет "Фламинго"Армия России взяла под контроль 4 населенных пункта в зоне СВОНа Украине начали расследовать крушение истребителя F-16

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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