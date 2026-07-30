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Новости Крыма – что произошло в ночь на четверг
Новости Крыма – что произошло в ночь на четверг - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Новости Крыма – что произошло в ночь на четверг
В ночь на четверг, 30 июля, над Крымом отражали новую вражескую атаку - работала ПВО, приостанавливалось движение по Крымскому мосту и тушили пожар в Алуште. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T06:31
2026-07-30T06:31
2026-07-30T06:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В ночь на четверг, 30 июля, над Крымом отражали новую вражескую атаку - работала ПВО, приостанавливалось движение по Крымскому мосту и тушили пожар в Алуште.Беспилотную опасность на полуострове объявили в 00:14. В республиканском главке МЧС России предупредили о работе систем противовоздушной обороны.Опасность сохранялась всю ночь и была отменена в 5:39.В 2:46 приостановили движение по мосту через Керченский пролив. Восстановлено сообщение было около 4 утра. Очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани не было. Сейчас мост работает в штатном режиме.В Алуште к утру полностью потушили пожар в офисном центре, который вспыхнул накануне днем. По данным спасателей, горела кровля трехэтажного здания на улице Хромых. Площадь возгорания составила 1500 "квадратов". Распространение огня на соседние строения предотвратили. При этом с целью обеспечения безопасности дорожного движения на улице с 20:00 29 июля введено временное ограничение движения для всех видов транспорта до 20:00 30 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, крымский мост, алушта, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), пво, пожар, гу мчс рф по республике крым
Новости Крыма – что произошло в ночь на четверг
Новости Крыма – что произошло в ночь на четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В ночь на четверг, 30 июля, над Крымом отражали новую вражескую атаку - работала ПВО, приостанавливалось движение по Крымскому мосту и тушили пожар в Алуште.
Беспилотную опасность на полуострове объявили в 00:14. В республиканском главке МЧС России предупредили о работе систем противовоздушной обороны.
"Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности. Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности", - призывали спасатели.
Опасность сохранялась всю ночь и была отменена в 5:39.
В 2:46 приостановили движение по мосту через Керченский пролив. Восстановлено сообщение было около 4 утра. Очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани не было. Сейчас мост работает в штатном режиме.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении канала оперативной информации о ситуации на транспортном объекте на 6 утра.
В Алуште к утру полностью потушили пожар в офисном центре, который вспыхнул накануне днем. По данным спасателей, горела кровля трехэтажного здания на улице Хромых. Площадь возгорания составила 1500 "квадратов". Распространение огня на соседние строения предотвратили. При этом с целью обеспечения безопасности дорожного движения на улице с 20:00 29 июля введено временное ограничение движения для всех видов транспорта до 20:00 30 июля.
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