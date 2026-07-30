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Новости Крыма – что произошло в ночь на четверг

Новости Крыма – что произошло в ночь на четверг - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Новости Крыма – что произошло в ночь на четверг

В ночь на четверг, 30 июля, над Крымом отражали новую вражескую атаку - работала ПВО, приостанавливалось движение по Крымскому мосту и тушили пожар в Алуште. РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T06:31

2026-07-30T06:31

2026-07-30T06:31

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В ночь на четверг, 30 июля, над Крымом отражали новую вражескую атаку - работала ПВО, приостанавливалось движение по Крымскому мосту и тушили пожар в Алуште.Беспилотную опасность на полуострове объявили в 00:14. В республиканском главке МЧС России предупредили о работе систем противовоздушной обороны.Опасность сохранялась всю ночь и была отменена в 5:39.В 2:46 приостановили движение по мосту через Керченский пролив. Восстановлено сообщение было около 4 утра. Очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани не было. Сейчас мост работает в штатном режиме.В Алуште к утру полностью потушили пожар в офисном центре, который вспыхнул накануне днем. По данным спасателей, горела кровля трехэтажного здания на улице Хромых. Площадь возгорания составила 1500 "квадратов". Распространение огня на соседние строения предотвратили. При этом с целью обеспечения безопасности дорожного движения на улице с 20:00 29 июля введено временное ограничение движения для всех видов транспорта до 20:00 30 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

алушта

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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