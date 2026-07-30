https://crimea.ria.ru/20260730/ne-vremya-dlya-kabinetnoy-raboty-vse-dolzhno-reshatsya-v-pole---aksenov-1158118584.html

Отсидеться в кустах не получится: Аксенов пригрозил чиновникам на фоне ЧС

Отсидеться в кустах не получится: Аксенов пригрозил чиновникам на фоне ЧС - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Отсидеться в кустах не получится: Аксенов пригрозил чиновникам на фоне ЧС

Чиновники обязаны выходить "в поле" и общаться напрямую с людьми для своевременного реагирования на все вызовы в условиях режима чрезвычайной ситуации. Об этом... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T17:56

2026-07-30T17:56

2026-07-30T18:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Чиновники обязаны выходить "в поле" и общаться напрямую с людьми для своевременного реагирования на все вызовы в условиях режима чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда в Феодосию.Аксенов отметил, что большое количество проблемных вопросов органами власти сегодня решается быстро. При этом пока не удалось отшлифовать рабочие процессы так, чтобы людям оказывали своевременную помощь во всех случаях без исключения. Он подчеркнул, что даст оценку работе руководителей каждого звена: и федерального, и регионального, и муниципального, и депутатского, их роль в ликвидации последствий ЧС.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких отпусков: Аксенов устроил выволочку мэрам в КрымуАксенов призвал власти оперативно реагировать на проблемы людейКрымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 дней

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, совет министров рк, феодосия, общество