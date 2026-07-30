https://crimea.ria.ru/20260730/ne-vremya-dlya-kabinetnoy-raboty-vse-dolzhno-reshatsya-v-pole---aksenov-1158118584.html
Отсидеться в кустах не получится: Аксенов пригрозил чиновникам на фоне ЧС
Отсидеться в кустах не получится: Аксенов пригрозил чиновникам на фоне ЧС - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Отсидеться в кустах не получится: Аксенов пригрозил чиновникам на фоне ЧС
Чиновники обязаны выходить "в поле" и общаться напрямую с людьми для своевременного реагирования на все вызовы в условиях режима чрезвычайной ситуации. Об этом... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T17:56
2026-07-30T17:56
2026-07-30T18:06
сергей аксенов
крым
новости крыма
совет министров рк
феодосия
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/08/1157477332_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_794ef26a102a23a4fb831c90a12ca882.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Чиновники обязаны выходить "в поле" и общаться напрямую с людьми для своевременного реагирования на все вызовы в условиях режима чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда в Феодосию.Аксенов отметил, что большое количество проблемных вопросов органами власти сегодня решается быстро. При этом пока не удалось отшлифовать рабочие процессы так, чтобы людям оказывали своевременную помощь во всех случаях без исключения. Он подчеркнул, что даст оценку работе руководителей каждого звена: и федерального, и регионального, и муниципального, и депутатского, их роль в ликвидации последствий ЧС.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких отпусков: Аксенов устроил выволочку мэрам в КрымуАксенов призвал власти оперативно реагировать на проблемы людейКрымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 дней
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/08/1157477332_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_d7b53760a3ba3e7930deff89061a7ab6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, крым, новости крыма, совет министров рк, феодосия, общество
Отсидеться в кустах не получится: Аксенов пригрозил чиновникам на фоне ЧС
Чиновники обязаны выходить "в поле" и общаться напрямую с людьми – Аксенов
17:56 30.07.2026 (обновлено: 18:06 30.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Чиновники обязаны выходить "в поле" и общаться напрямую с людьми для своевременного реагирования на все вызовы в условиях режима чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда в Феодосию.
"Сегодня не время для кабинетной работы. Все должно решаться "в поле", напрямую с людьми. Еще раз призываю должностных лиц больше использовать неформальный подход и максимально избегать бюрократических усложнений", – написал он в своем канале в МАКС.
Аксенов отметил, что большое количество проблемных вопросов органами власти сегодня решается быстро. При этом пока не удалось отшлифовать рабочие процессы так, чтобы людям оказывали своевременную помощь во всех случаях без исключения. Он подчеркнул, что даст оценку работе руководителей каждого звена: и федерального, и регионального, и муниципального, и депутатского, их роль в ликвидации последствий ЧС.
"Отсидеться в кустах не получится. Тем, кто принял такое решение, остается только покинуть место работы. Держу на контроле ситуацию в каждом населенном пункте и понимаю, что необходимо делать органам власти. К сожалению тактику, подходы и способы достижения целей в публичном поле озвучить мы не можем и делать этого не будем. Работа ведется круглосуточно, двигаемся вперед по всем направлениям", – заявил глава республики.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации
регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: