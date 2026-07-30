Рейтинг@Mail.ru
Отсидеться в кустах не получится: Аксенов пригрозил чиновникам на фоне ЧС - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260730/ne-vremya-dlya-kabinetnoy-raboty-vse-dolzhno-reshatsya-v-pole---aksenov-1158118584.html
Отсидеться в кустах не получится: Аксенов пригрозил чиновникам на фоне ЧС
Отсидеться в кустах не получится: Аксенов пригрозил чиновникам на фоне ЧС - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Отсидеться в кустах не получится: Аксенов пригрозил чиновникам на фоне ЧС
Чиновники обязаны выходить "в поле" и общаться напрямую с людьми для своевременного реагирования на все вызовы в условиях режима чрезвычайной ситуации. Об этом... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T17:56
2026-07-30T18:06
сергей аксенов
крым
новости крыма
совет министров рк
феодосия
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/08/1157477332_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_794ef26a102a23a4fb831c90a12ca882.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Чиновники обязаны выходить "в поле" и общаться напрямую с людьми для своевременного реагирования на все вызовы в условиях режима чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда в Феодосию.Аксенов отметил, что большое количество проблемных вопросов органами власти сегодня решается быстро. При этом пока не удалось отшлифовать рабочие процессы так, чтобы людям оказывали своевременную помощь во всех случаях без исключения. Он подчеркнул, что даст оценку работе руководителей каждого звена: и федерального, и регионального, и муниципального, и депутатского, их роль в ликвидации последствий ЧС.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких отпусков: Аксенов устроил выволочку мэрам в КрымуАксенов призвал власти оперативно реагировать на проблемы людейКрымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 дней
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/08/1157477332_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_d7b53760a3ba3e7930deff89061a7ab6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, новости крыма, совет министров рк, феодосия, общество
Отсидеться в кустах не получится: Аксенов пригрозил чиновникам на фоне ЧС

Чиновники обязаны выходить "в поле" и общаться напрямую с людьми – Аксенов

17:56 30.07.2026 (обновлено: 18:06 30.07.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Чиновники обязаны выходить "в поле" и общаться напрямую с людьми для своевременного реагирования на все вызовы в условиях режима чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда в Феодосию.
"Сегодня не время для кабинетной работы. Все должно решаться "в поле", напрямую с людьми. Еще раз призываю должностных лиц больше использовать неформальный подход и максимально избегать бюрократических усложнений", – написал он в своем канале в МАКС.
Аксенов отметил, что большое количество проблемных вопросов органами власти сегодня решается быстро. При этом пока не удалось отшлифовать рабочие процессы так, чтобы людям оказывали своевременную помощь во всех случаях без исключения. Он подчеркнул, что даст оценку работе руководителей каждого звена: и федерального, и регионального, и муниципального, и депутатского, их роль в ликвидации последствий ЧС.
"Отсидеться в кустах не получится. Тем, кто принял такое решение, остается только покинуть место работы. Держу на контроле ситуацию в каждом населенном пункте и понимаю, что необходимо делать органам власти. К сожалению тактику, подходы и способы достижения целей в публичном поле озвучить мы не можем и делать этого не будем. Работа ведется круглосуточно, двигаемся вперед по всем направлениям", – заявил глава республики.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Никаких отпусков: Аксенов устроил выволочку мэрам в Крыму
Аксенов призвал власти оперативно реагировать на проблемы людей
Крымчанам планируют выплатить компенсации за поврежденное при атаках ВСУ жилье в течение 3 дней
 
Сергей АксеновКрымНовости КрымаСовет министров РКФеодосияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:2259 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:02Чрезвычайный созыв: подведены итоги работы депутатов Госдумы РФ от Крыма
19:55Проверка рыбной продукции в Крыму: что показали исследования
19:39Житель Херсонской области задержан по подозрению в госизмене
19:22Профессор Саркизов-Серазини: феодосиец, медик, физкультурник, меценат
19:10В Крыму июль удивил погодой: итоги "макушки" лета
18:55В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения
18:45Международная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мира
18:34Дуров* в списке экстремистов – что будет с Telegram
18:24Власти Севастополя оценили запасы продуктов питания в магазинах
18:15Мигранта выдворят из России за публикацию видео с размещением ПВО
18:11Новые удары по Украине - что поражено
18:07Зеленский недоговороспособен: Захарова жестко отреагировала на инциденты в Черном море
17:56Отсидеться в кустах не получится: Аксенов пригрозил чиновникам на фоне ЧС
17:45Зеленский назначил Соболева руководителем офиса президента
17:37ВСУ ранили шесть человек в Темрюкском районе Кубани
17:21Введен новый запрет на экспорт топлива из России: подробности
17:10Контракты на охрану школ и детсадов Севастополя заключались с нарушениями
16:46В Джанкойском районе увеличат часы подачи воды
16:31Бизнесу Севастополя ограничат подачу электричества в пятницу
Лента новостейМолния