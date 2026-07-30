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Нашествие саранчи на юге России: обнаружены ли вредители в Крыму - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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https://crimea.ria.ru/20260730/nashestvie-saranchi-na-yuge-rossii-obnaruzheny-li-vrediteli-v-krymu-1158076336.html
Нашествие саранчи на юге России: обнаружены ли вредители в Крыму
Нашествие саранчи на юге России: обнаружены ли вредители в Крыму - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Нашествие саранчи на юге России: обнаружены ли вредители в Крыму
В Крыму не выявлено мест повышенной концентрации саранчи, опасаться нашествия вредителя не стоит. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель филиала... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T06:02
2026-07-30T06:02
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андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Крыму не выявлено мест повышенной концентрации саранчи, опасаться нашествия вредителя не стоит. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель филиала Россельхозцентра в Крыму Андрей Алексеенко.В социальных сетях распространяется информация о нашествии перелетной саранчи в южных регионах России. Насекомых обнаружили в Дагестане, ДНР и Калмыкии. Как сообщают местные жители, которые публикуют соответствующие видео, рои саранчи создают серьезные помехи для движения транспорта. Из‑за плотных туч насекомых видимость на трассах ухудшается.По его словам, во всех регионах ведутся обработки от этого опасного вредителя. Но есть ограничения, которые касаются водных просторов, где химические обработки запрещены.Алексеенко подчеркнул, что ситуация находится на строгом контроле профильных служб и ведомств, и что своевременно принимаются меры реагирования, чтобы не допустить гибели сельскохозяйственных культур. Пока саранчи не обнаружено, только кузнечики и кобылки, уточнил он.В прошлом году нашествие саранчи было зафиксировано в Дагестане и на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли нашествия комаров в Крыму – ответ ученогоГрузинские слизни-вселенцы бьют рекорды размножения в КрымуПожар в заповеднике "Аскания-Нова" уничтожил редкие виды флоры и фауны
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крым, сельское хозяйство, саранча, экология, новости крыма, андрей алексеенко, россельхозцентр
Нашествие саранчи на юге России: обнаружены ли вредители в Крыму

Крыму не грозит нашествие саранчи из южных регионов России – эксперт

06:02 30.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСаранча. Архивное фото
Саранча. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Крыму не выявлено мест повышенной концентрации саранчи, опасаться нашествия вредителя не стоит. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель филиала Россельхозцентра в Крыму Андрей Алексеенко.
В социальных сетях распространяется информация о нашествии перелетной саранчи в южных регионах России. Насекомых обнаружили в Дагестане, ДНР и Калмыкии. Как сообщают местные жители, которые публикуют соответствующие видео, рои саранчи создают серьезные помехи для движения транспорта. Из‑за плотных туч насекомых видимость на трассах ухудшается.
"Мониторинг саранчи у нас начинается еще осенью, перед уходом в зиму. Весной, как только началась вегетация, также делали почвенные раскопки, яиц саранчи не обнаружили. Наши специалисты ежедневно проводят мониторинги по Крыму. Ситуация спокойная, опасаться пока нечего", - сказал Алексеенко.
По его словам, во всех регионах ведутся обработки от этого опасного вредителя. Но есть ограничения, которые касаются водных просторов, где химические обработки запрещены.
Алексеенко подчеркнул, что ситуация находится на строгом контроле профильных служб и ведомств, и что своевременно принимаются меры реагирования, чтобы не допустить гибели сельскохозяйственных культур. Пока саранчи не обнаружено, только кузнечики и кобылки, уточнил он.
В прошлом году нашествие саранчи было зафиксировано в Дагестане и на Украине.
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