https://crimea.ria.ru/20260730/nashestvie-saranchi-na-yuge-rossii-obnaruzheny-li-vrediteli-v-krymu-1158076336.html

Нашествие саранчи на юге России: обнаружены ли вредители в Крыму

Нашествие саранчи на юге России: обнаружены ли вредители в Крыму - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Нашествие саранчи на юге России: обнаружены ли вредители в Крыму

В Крыму не выявлено мест повышенной концентрации саранчи, опасаться нашествия вредителя не стоит. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель филиала... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T06:02

2026-07-30T06:02

2026-07-30T06:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Крыму не выявлено мест повышенной концентрации саранчи, опасаться нашествия вредителя не стоит. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель филиала Россельхозцентра в Крыму Андрей Алексеенко.В социальных сетях распространяется информация о нашествии перелетной саранчи в южных регионах России. Насекомых обнаружили в Дагестане, ДНР и Калмыкии. Как сообщают местные жители, которые публикуют соответствующие видео, рои саранчи создают серьезные помехи для движения транспорта. Из‑за плотных туч насекомых видимость на трассах ухудшается.По его словам, во всех регионах ведутся обработки от этого опасного вредителя. Но есть ограничения, которые касаются водных просторов, где химические обработки запрещены.Алексеенко подчеркнул, что ситуация находится на строгом контроле профильных служб и ведомств, и что своевременно принимаются меры реагирования, чтобы не допустить гибели сельскохозяйственных культур. Пока саранчи не обнаружено, только кузнечики и кобылки, уточнил он.В прошлом году нашествие саранчи было зафиксировано в Дагестане и на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли нашествия комаров в Крыму – ответ ученогоГрузинские слизни-вселенцы бьют рекорды размножения в КрымуПожар в заповеднике "Аскания-Нова" уничтожил редкие виды флоры и фауны

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сельское хозяйство, саранча, экология, новости крыма, андрей алексеенко, россельхозцентр