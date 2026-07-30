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Народный фронт в Крыму будет учить операторов БПЛА - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Народный фронт в Крыму будет учить операторов БПЛА
Народный фронт в Крыму будет учить операторов БПЛА - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Народный фронт в Крыму будет учить операторов БПЛА
Народный фронт обучит желающих беспилотному пилотированию. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым заявил заместитель руководителя... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T15:35
2026-07-30T15:35
народный фронт
беспилотник (бпла, дрон)
алла вертинская
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Народный фронт обучит желающих беспилотному пилотированию. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым заявил заместитель руководителя центрального исполкома организации Владимир Тараненко.По его словам, всего в России будут действовать более 200 классов в более чем 70 регионах."Мы планируем более 25 тысяч студентов направить на обучение", - сказал он.В свою очередь руководитель регионального направления Народного фронта по ЮФО - руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская отметила, что в крымском регионе этот проект находится на стадии запуска.При этом, подчеркнула Вертинская, практические занятия на приближенных к пограничным территориям будут проводиться в закрытых помещениях."Но у нас есть полигоны, где тоже можно проводить учебу по согласованию с Министерством обороны", - подчеркнула она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотная стража и штурмовики: работа в связке в зоне СВОКрымские "Осы" защищают Херсонскую область от атак ВСУМечтаю стать капитаном: как крымчанин нашел себя в войсках беспилотных систем
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народный фронт, беспилотник (бпла, дрон), алла вертинская, крым, общество
Народный фронт в Крыму будет учить операторов БПЛА

Народный фронт в Крыму обучит желающих пилотировать дроны

15:35 30.07.2026
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Народный фронт обучит желающих беспилотному пилотированию. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым заявил заместитель руководителя центрального исполкома организации Владимир Тараненко.
По его словам, всего в России будут действовать более 200 классов в более чем 70 регионах.
"Мы планируем более 25 тысяч студентов направить на обучение", - сказал он.
В свою очередь руководитель регионального направления Народного фронта по ЮФО - руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская отметила, что в крымском регионе этот проект находится на стадии запуска.
"Это будет на базах наших технических колледжей или техникумов. Всего в Южном федеральном округе будет порядка 13 классов", - ответила она на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
При этом, подчеркнула Вертинская, практические занятия на приближенных к пограничным территориям будут проводиться в закрытых помещениях.
"Но у нас есть полигоны, где тоже можно проводить учебу по согласованию с Министерством обороны", - подчеркнула она.
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Народный фронтБеспилотник (БПЛА, дрон)Алла ВертинскаяКрымОбщество
 
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