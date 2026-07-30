https://crimea.ria.ru/20260730/nad-krymom-otrabotala-pvo-1158091286.html
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Над Крымом отработала ПВО
Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Крымом и другими регионами России 258 вражеских беспилотников, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T07:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Крымом и другими регионами России 258 вражеских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Адыгеей и над акваториями Азовского и Черного морей.Накануне в течение дня силы ПВО уничтожили над российскими регионами и Черным морем 150 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, крым, атаки всу, атаки всу на крым, пво, черное море, азовское море, новости сво, новости, новости крыма
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом и другими регионами России сбили 258 украинских беспилотников – Минобороны
07:39 30.07.2026 (обновлено: 07:40 30.07.2026)