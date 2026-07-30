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Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Над Крымом отработала ПВО
Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Крымом и другими регионами России 258 вражеских беспилотников, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T07:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Крымом и другими регионами России 258 вражеских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Адыгеей и над акваториями Азовского и Черного морей.Накануне в течение дня силы ПВО уничтожили над российскими регионами и Черным морем 150 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, крым, атаки всу, атаки всу на крым, пво, черное море, азовское море, новости сво, новости, новости крыма
Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом и другими регионами России сбили 258 украинских беспилотников – Минобороны

07:39 30.07.2026 (обновлено: 07:40 30.07.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Крымом и другими регионами России 258 вражеских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Адыгеей и над акваториями Азовского и Черного морей.
Накануне в течение дня силы ПВО уничтожили над российскими регионами и Черным морем 150 украинских БПЛА.
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МЧС - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
06:56
Склад Wildberries горит в Пензенской области после удара ВСУ
 
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