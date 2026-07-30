https://crimea.ria.ru/20260730/na-ulitsakh-sudaka-poyavilis-pyatikubovye-emkosti-s-vodoy-1158122743.html

На улицах Судака появились пятикубовые емкости с водой

На улицах Судака появились пятикубовые емкости с водой - РИА Новости Крым, 30.07.2026

На улицах Судака появились пятикубовые емкости с водой

Пятикубовые емкости с водой расставили в Судаке и прилегающих селах для обеспечения нужд населения в условиях режима ЧС. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T20:35

2026-07-30T20:35

2026-07-30T20:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Пятикубовые емкости с водой расставили в Судаке и прилегающих селах для обеспечения нужд населения в условиях режима ЧС. Об этом сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев.По его словам, емкости установлены по следующим адресам:- Октябрьская, 34;- Мичурина, 3 / ул. Ленина, 33, 35А – возле цоколя ЕДДС;- переулок Серный, 3;- Истрашкина, между домами №11 и №15;- Гагарина, 3,5 / ул. Ленина, 57, во внутреннем дворе;- Гагарина, 46, 48;- Бирюзова, во дворе домов №2 и №2А;- Восточное шоссе, 3, 3А, 3Б;- Коммунальная, 5Также емкости с питьевой водой установлены в селах Дачное, Морское, Переваловка, Солнечная Долина и в поселке Новый Свет.Накануне в Джанкойском районе увеличили часы подачи воды, чтобы людям было удобнее поливать огороды, наполнять емкости и обеспечивать хозяйственные нужды.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке назначили нового замглавы администрации по вопросам ЖКХЯлта в режиме ЧС: в городе развернули полевые кухни и пункты питанияВ Феодосии дефицит воды: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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