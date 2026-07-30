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На улицах Судака появились пятикубовые емкости с водой
На улицах Судака появились пятикубовые емкости с водой - РИА Новости Крым, 30.07.2026
На улицах Судака появились пятикубовые емкости с водой
Пятикубовые емкости с водой расставили в Судаке и прилегающих селах для обеспечения нужд населения в условиях режима ЧС. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T20:35
2026-07-30T20:35
2026-07-30T20:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Пятикубовые емкости с водой расставили в Судаке и прилегающих селах для обеспечения нужд населения в условиях режима ЧС. Об этом сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев.По его словам, емкости установлены по следующим адресам:- Октябрьская, 34;- Мичурина, 3 / ул. Ленина, 33, 35А – возле цоколя ЕДДС;- переулок Серный, 3;- Истрашкина, между домами №11 и №15;- Гагарина, 3,5 / ул. Ленина, 57, во внутреннем дворе;- Гагарина, 46, 48;- Бирюзова, во дворе домов №2 и №2А;- Восточное шоссе, 3, 3А, 3Б;- Коммунальная, 5Также емкости с питьевой водой установлены в селах Дачное, Морское, Переваловка, Солнечная Долина и в поселке Новый Свет.Накануне в Джанкойском районе увеличили часы подачи воды, чтобы людям было удобнее поливать огороды, наполнять емкости и обеспечивать хозяйственные нужды.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке назначили нового замглавы администрации по вопросам ЖКХЯлта в режиме ЧС: в городе развернули полевые кухни и пункты питанияВ Феодосии дефицит воды: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах
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На улицах Судака появились пятикубовые емкости с водой
Пятикубовые емкости с водой расставили в Судаке на фоне отключений воды – мэр
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Пятикубовые емкости с водой расставили в Судаке и прилегающих селах для обеспечения нужд населения в условиях режима ЧС. Об этом сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев.
"В связи с временным отключением городской системы водоснабжения для обеспечения населения питьевой водой организована установка пятикубовых емкостей с питьевой водой", – написал Чебышев в своем канале в МАКС.
По его словам, емкости установлены по следующим адресам:
- Мичурина, 3 / ул. Ленина, 33, 35А – возле цоколя ЕДДС;
- Истрашкина, между домами №11 и №15;
- Гагарина, 3,5 / ул. Ленина, 57, во внутреннем дворе;
- Бирюзова, во дворе домов №2 и №2А;
- Восточное шоссе, 3, 3А, 3Б;
Также емкости с питьевой водой установлены в селах Дачное, Морское, Переваловка, Солнечная Долина и в поселке Новый Свет.
"Прошу жителей пользоваться водой бережно и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Все необходимые меры для скорейшего восстановления штатного режима водоснабжения принимаются", – обратился мэр к населению.
Накануне в Джанкойском районе увеличили часы подачи воды
, чтобы людям было удобнее поливать огороды, наполнять емкости и обеспечивать хозяйственные нужды.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации
регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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