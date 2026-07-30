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На Украине разбиты заводы по производству ракет "Фламинго" - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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На Украине разбиты заводы по производству ракет "Фламинго"
На Украине разбиты заводы по производству ракет "Фламинго" - РИА Новости Крым, 30.07.2026
На Украине разбиты заводы по производству ракет "Фламинго"
Во Львове, Ивано-Франковской и Ровенской областях Украины Вооруженные силы России поразили предприятия и заводы по производству комплектующих и местам хранения... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T09:32
2026-07-30T09:49
украина
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
удары по украине
львов
ивано-франковская область
ровенская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Во Львове, Ивано-Франковской и Ровенской областях Украины Вооруженные силы России поразили предприятия и заводы по производству комплектующих и местам хранения крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго". Об этом сообщает Минобороны.Во Львове удар нанесен по ремонтному предприятию авиационной промышленности Львов, которое занималось производством турбореактивных двигателей к ракетам FP-5 "Фламинго", а также к БПЛА.Также в городе поражен ракетный агрегатно-детальный завод Львов-1, осуществляющий производство бортовой электроники для ракет различных модификаций, а также радиолокационных систем для управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД" и аналога ЗРК С-300.В Ивано-Франковской области разбито промышленное предприятие Калуш, участвующее в производстве и хранении крылатых ракет FP-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-7,-9 и управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД", а также осуществляющее испытания боевых частей для оперативно тактических ракет "Гром-2";Удар нанесен и по промышленному предприятию "НЕФТЕМАШ", участвующему в производстве FP-5 "Фламинго". На предприятии хранились и распределялись комплектующие к ракетам.В Ровенской области поражен химический завод Ровно. На заводе производили комплектующие агрегатов и компоненты ракетного топлива для крылатых ракет FP-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-7,-9 и оперативно тактических ракет "Гром-2".В Киеве удары наносились по сборочному предприятию артиллерийско-стрелковой промышленности Киев (АО "Завод Маяк"), которое производило комплектующие, боевые части, детонаторы и боеприпасы, а также стартовые ускорители для ударных БПЛА типа FP-1,-2.В столице Украины поражено также промышленное предприятие Киев (ПАО "Электротехнический завод"), производящее разведывательные и ударные БПЛА, в том числе мультикоптерного типа.В Днепропетровской области поражено агрегатно-детальное предприятие судостроительной промышленности Кривой Рог (ООО "Криворожский турбовентиляторный завод "Аквапласт"). В кооперации с "Энергомехкомплект" предприятие производит и ремонтирует буксируемые и самоходные гаубицы, в том числе из иностранных комплектующих.Кроме того, в Одесской области в порту "Южный" поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения.Вместе с тем, южнее и восточнее Одессы поражены два сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество в порты "Одесса" и "Черноморск".Утром в четверг украинские власти и спасатели сообщали о мощных взрывах и пожарах в Киеве и Львове. В Минобороны сообщили о массированном ударе по восьми областям Украины.Накануне в течение дня Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками и ракетами по трем сухогрузам с военным грузом для ВСУ в порту "Южный" и в море близ острова Змеиный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Герани" сожгли логистический центр ВСУ в Кривом РогеНа Украине поражены порт и батарея берегового ракетного комплекса "Нептун"Групповой удар нанесен по объекту под Киевом - что стало целью
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ивано-франковская область
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РИА Новости Крым
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96
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украина, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , удары по украине, львов, ивано-франковская область, ровенская область, киев, ракета "фламинго", новости, новости сво
На Украине разбиты заводы по производству ракет "Фламинго"

В трех областях Украины разбиты заводы по производству крылатых ракет "Фламинго"

09:32 30.07.2026 (обновлено: 09:49 30.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Во Львове, Ивано-Франковской и Ровенской областях Украины Вооруженные силы России поразили предприятия и заводы по производству комплектующих и местам хранения крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго". Об этом сообщает Минобороны.
Во Львове удар нанесен по ремонтному предприятию авиационной промышленности Львов, которое занималось производством турбореактивных двигателей к ракетам FP-5 "Фламинго", а также к БПЛА.
Также в городе поражен ракетный агрегатно-детальный завод Львов-1, осуществляющий производство бортовой электроники для ракет различных модификаций, а также радиолокационных систем для управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД" и аналога ЗРК С-300.
В Ивано-Франковской области разбито промышленное предприятие Калуш, участвующее в производстве и хранении крылатых ракет FP-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-7,-9 и управляемых ракет большой дальности "Нептун-МД", а также осуществляющее испытания боевых частей для оперативно тактических ракет "Гром-2";
Удар нанесен и по промышленному предприятию "НЕФТЕМАШ", участвующему в производстве FP-5 "Фламинго". На предприятии хранились и распределялись комплектующие к ракетам.
В Ровенской области поражен химический завод Ровно. На заводе производили комплектующие агрегатов и компоненты ракетного топлива для крылатых ракет FP-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-7,-9 и оперативно тактических ракет "Гром-2".
В Киеве удары наносились по сборочному предприятию артиллерийско-стрелковой промышленности Киев (АО "Завод Маяк"), которое производило комплектующие, боевые части, детонаторы и боеприпасы, а также стартовые ускорители для ударных БПЛА типа FP-1,-2.
В столице Украины поражено также промышленное предприятие Киев (ПАО "Электротехнический завод"), производящее разведывательные и ударные БПЛА, в том числе мультикоптерного типа.
В Днепропетровской области поражено агрегатно-детальное предприятие судостроительной промышленности Кривой Рог (ООО "Криворожский турбовентиляторный завод "Аквапласт"). В кооперации с "Энергомехкомплект" предприятие производит и ремонтирует буксируемые и самоходные гаубицы, в том числе из иностранных комплектующих.
Кроме того, в Одесской области в порту "Южный" поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения.
Вместе с тем, южнее и восточнее Одессы поражены два сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество в порты "Одесса" и "Черноморск".
Утром в четверг украинские власти и спасатели сообщали о мощных взрывах и пожарах в Киеве и Львове. В Минобороны сообщили о массированном ударе по восьми областям Украины.
Накануне в течение дня Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками и ракетами по трем сухогрузам с военным грузом для ВСУ в порту "Южный" и в море близ острова Змеиный.
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УкраинаМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУУдары по УкраинеЛьвовИвано-Франковская областьРовенская областьКиевРакета "Фламинго"НовостиНовости СВО
 
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