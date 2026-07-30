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На Украине проходят масштабные обыски в ТЦК
На Украине проходят масштабные обыски в ТЦК - РИА Новости Крым, 30.07.2026
На Украине проходят масштабные обыски в ТЦК
На Украине государственное бюро расследований проводит масштабные обыски в территориальных центрах комплектования (ТЦК - аналог военкоматов на Украине - ред.)... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T11:02
2026-07-30T11:02
2026-07-30T11:02
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тцк на украине (территориальный центр комплектования)
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государственное бюро расследований украины (гбр)
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СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. На Украине государственное бюро расследований проводит масштабные обыски в территориальных центрах комплектования (ТЦК - аналог военкоматов на Украине - ред.). По итогам анонсированы задержания военкомов за помощь в уклонении от мобилизации за взятки. Об этом заявили в ГБР страны.В ГБР назвали операцию "чистым четвергом". По итогам работы на Украине ожидается волна задержаний военкомов.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Зачастую это приводит к потасовкам между людьми и военкомами.В частности, во Львове 8 июля произошла масштабная стычка между группой местных жителей и сотрудниками ТЦК. Поводом послужила силовая мобилизация 20-летнего мужчины, которого сотрудники ТЦК избили. В беспорядках приняли участие более 200 человек. Люди заблокировали автомобиль военкомов, разбили его и перевернули. Зеленский назвал произошедшее "очень плохой историей". Позже участников бунта заставили публично извиняться и кричать "слава ТЦК". Один из них при этом обязался пойти служить в армию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина на грани: в Киеве предрекли войну общества с властью из-за ТЦКНа Украине в 20-й раз продлили военное положение и мобилизациюВоеннообязанным украинцам запретят въезд в ЕС уже в июле
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РИА Новости Крым
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украина, тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине, в мире, новости, государственное бюро расследований украины (гбр), всу (вооруженные силы украины)
На Украине проходят масштабные обыски в ТЦК
На Украине госбюро расследований проводит обыски в более чем 100 военкоматах
СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. На Украине государственное бюро расследований проводит масштабные обыски в территориальных центрах комплектования (ТЦК - аналог военкоматов на Украине - ред.). По итогам анонсированы задержания военкомов за помощь в уклонении от мобилизации за взятки. Об этом заявили в ГБР страны.
"Следственные действия проходят в большинстве регионов Украины. Основное внимание сосредоточено на фактах потакания уклонению от мобилизации за деньги, а также на превышении полномочий служащими ТЦК, в частности, избиения и пытки военнообязанных", - говорится в сообщении украинского ведомства в Telegram.
В ГБР назвали операцию "чистым четвергом". По итогам работы на Украине ожидается волна задержаний военкомов.
"По результатам следственных действий ожидаются задержания и объявление подозрения фигурантам в разных регионах страны", - добавили в ведомстве.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Зачастую это приводит к потасовкам между людьми и военкомами.
В частности, во Львове 8 июля произошла масштабная стычка между группой местных жителей и сотрудниками ТЦК. Поводом послужила силовая мобилизация 20-летнего мужчины, которого сотрудники ТЦК избили. В беспорядках приняли участие более 200 человек. Люди заблокировали автомобиль военкомов, разбили его и перевернули. Зеленский назвал произошедшее "очень плохой историей". Позже участников бунта заставили публично извиняться и кричать "слава ТЦК". Один из них при этом обязался пойти служить в армию.
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