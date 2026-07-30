https://crimea.ria.ru/20260730/na-ukraine-nachali-rassledovat-krushenie-istrebitelya-f-16-1158096998.html

На Украине начали расследовать крушение истребителя F-16

На Украине начали расследовать крушение истребителя F-16 - РИА Новости Крым, 30.07.2026

На Украине начали расследовать крушение истребителя F-16

На Украине началось расследование из-за падения истребителя F-16 в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба государственного бюро расследований (ГБР)... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T11:10

2026-07-30T11:10

2026-07-30T11:10

полтавская область

новости сво

украина

всу (вооруженные силы украины)

нато

западная помощь украине

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СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. На Украине началось расследование из-за падения истребителя F-16 в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба государственного бюро расследований (ГБР) страны.По информации ведомства, крушение произошло 29 июля в 18.45.Как пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ, в США признавали, что качество подготовки украинских пилотов оставляет желать лучшего, а число летчиков, проходящих обучение управлению F-16, невелико. При этом отмечалось, что сама система их подготовки достаточно скудна и для нее необходимо серьезное знание технического английского.Еще одной проблемой называли техническое состояние этих самолетов: сообщалось, что некоторые страны НАТО передали истребители, которые собирались утилизировать, а Штаты отдавали на запчасти нерабочие F-16 со свалки авиатехники.Ранее сообщалось, что Украина мобилизует около 30 тысяч человек в месяц, но лишь треть из них способна воевать, при этом огромных масштабов достигло дезертирство из рядов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военных с начала спецоперации – Небензя"Сидят на золотых горшках и не думают о людях": Путин о власти на УкраинеПутин посетил один из командных пунктов группировки "Запад"

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полтавская область, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), нато, западная помощь украине