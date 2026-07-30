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На Украине начали расследовать крушение истребителя F-16
На Украине начали расследовать крушение истребителя F-16 - РИА Новости Крым, 30.07.2026
На Украине начали расследовать крушение истребителя F-16
На Украине началось расследование из-за падения истребителя F-16 в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба государственного бюро расследований (ГБР)... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T11:10
2026-07-30T11:10
2026-07-30T11:10
полтавская область
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украина
всу (вооруженные силы украины)
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. На Украине началось расследование из-за падения истребителя F-16 в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба государственного бюро расследований (ГБР) страны.По информации ведомства, крушение произошло 29 июля в 18.45.Как пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ, в США признавали, что качество подготовки украинских пилотов оставляет желать лучшего, а число летчиков, проходящих обучение управлению F-16, невелико. При этом отмечалось, что сама система их подготовки достаточно скудна и для нее необходимо серьезное знание технического английского.Еще одной проблемой называли техническое состояние этих самолетов: сообщалось, что некоторые страны НАТО передали истребители, которые собирались утилизировать, а Штаты отдавали на запчасти нерабочие F-16 со свалки авиатехники.Ранее сообщалось, что Украина мобилизует около 30 тысяч человек в месяц, но лишь треть из них способна воевать, при этом огромных масштабов достигло дезертирство из рядов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военных с начала спецоперации – Небензя"Сидят на золотых горшках и не думают о людях": Путин о власти на УкраинеПутин посетил один из командных пунктов группировки "Запад"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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полтавская область, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), нато, западная помощь украине
На Украине начали расследовать крушение истребителя F-16
На Украине завели уголовное дело после крушения F-16 в Полтавской области
СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. На Украине началось расследование из-за падения истребителя F-16 в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба государственного бюро расследований (ГБР) страны.
"Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту падения истребителя F-16, которое произошло во время боевого задания в Полтавской области", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, крушение произошло 29 июля в 18.45.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ, в США признавали, что качество подготовки украинских пилотов оставляет желать лучшего, а число летчиков, проходящих обучение управлению F-16, невелико. При этом отмечалось, что сама система их подготовки достаточно скудна и для нее необходимо серьезное знание технического английского.
Еще одной проблемой называли техническое состояние этих самолетов: сообщалось, что некоторые страны НАТО передали истребители, которые собирались утилизировать, а Штаты отдавали на запчасти нерабочие F-16 со свалки авиатехники.
Ранее сообщалось
, что Украина мобилизует около 30 тысяч человек в месяц, но лишь треть из них способна воевать, при этом огромных масштабов достигло дезертирство из рядов ВСУ.
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