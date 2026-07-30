https://crimea.ria.ru/20260730/na-kubani-dron-upal-na-territorii-predpriyatiya---chetvero-postradavshikh-1158092181.html

На Кубани дрон упал на территории предприятия - четверо пострадавших

На Кубани дрон упал на территории предприятия - четверо пострадавших - РИА Новости Крым, 30.07.2026

На Кубани дрон упал на территории предприятия - четверо пострадавших

В Темрюкском районе Краснодарского края обломки сбитого беспилотника упали на предприятия, четыре человека пострадали. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T09:12

2026-07-30T09:12

2026-07-30T09:12

темрюкский район

краснодарский край

новости сво

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Краснодарского края обломки сбитого беспилотника упали на предприятия, четыре человека пострадали. Об этом сообщает оперштаб Кубани.В оперштабе уточнили, что троих пострадавших госпитализировали. Также в результате падения обломков произошло возгорание. На месте работают оперативные и специальные службы.Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Крымом и другими регионами России 258 вражеских беспилотников,Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар нанесен по восьми областям Украины – что уничтоженоСклад Wildberries горит в Пензенской области после удара ВСУНовости Крыма – что произошло в ночь на четверг

темрюкский район

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

темрюкский район, краснодарский край, новости сво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу