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На Кубани дрон упал на территории предприятия - четверо пострадавших
На Кубани дрон упал на территории предприятия - четверо пострадавших - РИА Новости Крым, 30.07.2026
На Кубани дрон упал на территории предприятия - четверо пострадавших
В Темрюкском районе Краснодарского края обломки сбитого беспилотника упали на предприятия, четыре человека пострадали. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T09:12
2026-07-30T09:12
2026-07-30T09:12
темрюкский район
краснодарский край
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беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Краснодарского края обломки сбитого беспилотника упали на предприятия, четыре человека пострадали. Об этом сообщает оперштаб Кубани.В оперштабе уточнили, что троих пострадавших госпитализировали. Также в результате падения обломков произошло возгорание. На месте работают оперативные и специальные службы.Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Крымом и другими регионами России 258 вражеских беспилотников,Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар нанесен по восьми областям Украины – что уничтоженоСклад Wildberries горит в Пензенской области после удара ВСУНовости Крыма – что произошло в ночь на четверг
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РИА Новости Крым
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темрюкский район, краснодарский край, новости сво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
На Кубани дрон упал на территории предприятия - четверо пострадавших
В поселке на Кубани четыре человека пострадали в результате падения дрона на предприятие