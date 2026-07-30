Рейтинг@Mail.ru
На Кубани дрон упал на территории предприятия - четверо пострадавших - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260730/na-kubani-dron-upal-na-territorii-predpriyatiya---chetvero-postradavshikh-1158092181.html
На Кубани дрон упал на территории предприятия - четверо пострадавших
На Кубани дрон упал на территории предприятия - четверо пострадавших - РИА Новости Крым, 30.07.2026
На Кубани дрон упал на территории предприятия - четверо пострадавших
В Темрюкском районе Краснодарского края обломки сбитого беспилотника упали на предприятия, четыре человека пострадали. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T09:12
2026-07-30T09:12
темрюкский район
краснодарский край
новости сво
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/01/1121030414_0:139:1150:786_1920x0_80_0_0_c4054d8371769f117e3cee6cfd53bdb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Краснодарского края обломки сбитого беспилотника упали на предприятия, четыре человека пострадали. Об этом сообщает оперштаб Кубани.В оперштабе уточнили, что троих пострадавших госпитализировали. Также в результате падения обломков произошло возгорание. На месте работают оперативные и специальные службы.Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Крымом и другими регионами России 258 вражеских беспилотников,Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар нанесен по восьми областям Украины – что уничтоженоСклад Wildberries горит в Пензенской области после удара ВСУНовости Крыма – что произошло в ночь на четверг
темрюкский район
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/01/1121030414_0:0:1174:881_1920x0_80_0_0_1873243bffe335100d441340160fa8a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
темрюкский район, краснодарский край, новости сво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
На Кубани дрон упал на территории предприятия - четверо пострадавших

В поселке на Кубани четыре человека пострадали в результате падения дрона на предприятие

09:12 30.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС Крым-спас
МЧС Крым-спас - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. В Темрюкском районе Краснодарского края обломки сбитого беспилотника упали на предприятия, четыре человека пострадали. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий. Пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что троих пострадавших госпитализировали.
Также в результате падения обломков произошло возгорание. На месте работают оперативные и специальные службы.
Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Крымом и другими регионами России 258 вражеских беспилотников,
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массированный удар нанесен по восьми областям Украины – что уничтожено
Склад Wildberries горит в Пензенской области после удара ВСУ
Новости Крыма – что произошло в ночь на четверг
 
Темрюкский районКраснодарский крайНовости СВОПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:14Житель Москвы задержан за финансирование ВСУ
09:54В Крыму объявили экстренное предупреждение на ближайшие три дня
09:38Два нефтяных танкера атакованы беспилотниками в Черном море
09:32На Украине разбиты заводы по производству ракет "Фламинго"
09:31В Крыму мужчину закидали на пляже камнями
09:21Крымский мост сейчас – обстановка на утро четверга
09:12На Кубани дрон упал на территории предприятия - четверо пострадавших
09:06"Сельская" доплата к пенсии: кому положена в Крыму
08:48Севастополь вошел в тройку регионов России с лучшими дорогами
08:35Энергоснабжение в Крыму: ситуация на утро четверга
08:13Однозначный вред: полный запрет на продажу вейпов вводят регионы России
07:57Массированный удар нанесен по восьми областям Украины – что уничтожено
07:51Бороться с русофобией постсоветских стран необходимо рублем - мнение
07:39Над Крымом отработала ПВО
07:23В Евпатории в четверг остановили трамваи
07:14Удары по Украине: в Киеве и Львове пылают пожары
06:56Склад Wildberries горит в Пензенской области после удара ВСУ
06:40Пожар в офисном центре Алушты потушили
06:31Новости Крыма – что произошло в ночь на четверг
06:02Нашествие саранчи на юге России: обнаружены ли вредители в Крыму
Лента новостейМолния