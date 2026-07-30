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Мигранта выдворят из России за публикацию видео с размещением ПВО - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Мигранта выдворят из России за публикацию видео с размещением ПВО
Мигранта выдворят из России за публикацию видео с размещением ПВО - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Мигранта выдворят из России за публикацию видео с размещением ПВО
Правоохранители привлекли к ответственности гражданина Центральной Азии, который снимал и публиковал видео установки ПВО Минобороны РФ. После истечения срока... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T18:15
2026-07-30T18:15
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Правоохранители привлекли к ответственности гражданина Центральной Азии, который снимал и публиковал видео установки ПВО Минобороны РФ. После истечения срока админнаказания, мигрант будет вынужден покинуть Россию. Об этом сообщили в МВД России.В ходе мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили на украинском интернет-ресурсе видеозапись установки ПВО Министерства обороны Российской Федерации. Оперативники установили личность того, кто снял видео и разместил его на личной странице в социальной сети, открытой для общего доступа. Им оказался гражданин одного из государств Центральной Азии, временно проживающий в РФ.Ранее сообщалось, что количество иностранных граждан, выдворенных из России за административные правонарушения в первом полугодии 2026 года, выросло в 2,6 раза. Также 29 июля председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что из России с начала года выдворили почти 44 тысячи незаконных мигрантов.26 июля президент России Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила пребывания мигрантов в стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о повышении госпошлин для иностранцевГосдума ввела наказание за нарушения при продаже "симок" иностранцамГосдума приняла проект о повышении и введении новых пошлин для мигрантов
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мигранты, новости, пво, происшествия
Мигранта выдворят из России за публикацию видео с размещением ПВО

Мигранта выдворят из России за публикацию видео с размещением ПВО

18:15 30.07.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Правоохранители привлекли к ответственности гражданина Центральной Азии, который снимал и публиковал видео установки ПВО Минобороны РФ. После истечения срока админнаказания, мигрант будет вынужден покинуть Россию. Об этом сообщили в МВД России.
В ходе мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили на украинском интернет-ресурсе видеозапись установки ПВО Министерства обороны Российской Федерации. Оперативники установили личность того, кто снял видео и разместил его на личной странице в социальной сети, открытой для общего доступа. Им оказался гражданин одного из государств Центральной Азии, временно проживающий в РФ.
"Мужчина привлечен к административной ответственности и арестован. После истечения срока административного наказания в отношении задержанного будут проведены мероприятия по выдворению с территории России", - отметили в полиции.
Ранее сообщалось, что количество иностранных граждан, выдворенных из России за административные правонарушения в первом полугодии 2026 года, выросло в 2,6 раза. Также 29 июля председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что из России с начала года выдворили почти 44 тысячи незаконных мигрантов.
26 июля президент России Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила пребывания мигрантов в стране.
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МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)МигрантыНовостиПВОПроисшествия
 
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