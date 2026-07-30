https://crimea.ria.ru/20260730/mezhdunarodnaya-federatsiya-khokkeya-ne-dopustila-sbornuyu-rossii-do-chempionata-mira-1158120465.html

Международная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мира

Международная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мира - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Международная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мира

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил сборную России к играм чемпионата мира 2027 года. Об этом сообщается на сайте организации. РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T18:45

2026-07-30T18:45

2026-07-30T18:45

россия

новости

спорт

хоккей

чемпионат мира

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110791/98/1107919867_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9159e4f45c292b681facf60a36e89b56.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил сборную России к играм чемпионата мира 2027 года. Об этом сообщается на сайте организации.На недавнем заседании Совет рассмотрел и обсудил оценку каждого отдельного чемпионата ИИХФ, принимая во внимание безопасность, оперативную осуществимость и целостность спорта в связи с запрашиваемым участием. И отклонил запрос Федерации хоккея России.Отмечается, что речь идет о Чемпионатах мира по хоккею среди мужчин IIHF 2027, среди юниоров IIHF, среди девушек до 18 лет и среди юношей до 18 лет.Вопрос о допуске России к чемпионату мира по хоккею среди женщин 2027 года будет рассмотрен Советом в ноябре 2026 года, уточняет организация.Напомним, Международная федерация хоккея отстранила российские сборные от турниров в феврале 2022 года из-за ситуации на Украине. В январе 2026 года Совет федерации якобы из соображений безопасности продлил санкции на сезон 2026-2027 годов, однако дисциплинарный комитет IIHF аннулировал это решение. Окончательное решение по этому вопросу тогда не было принято.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин установил День хоккеяМОК снял все ограничения с молодых спортсменов из России"Спорт невозможно обмануть": Артур Айвазян о судьбе олимпиад

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, спорт, хоккей, чемпионат мира