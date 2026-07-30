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Международная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мира - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Международная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мира
Международная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мира - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Международная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мира
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил сборную России к играм чемпионата мира 2027 года. Об этом сообщается на сайте организации. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T18:45
2026-07-30T18:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил сборную России к играм чемпионата мира 2027 года. Об этом сообщается на сайте организации.На недавнем заседании Совет рассмотрел и обсудил оценку каждого отдельного чемпионата ИИХФ, принимая во внимание безопасность, оперативную осуществимость и целостность спорта в связи с запрашиваемым участием. И отклонил запрос Федерации хоккея России.Отмечается, что речь идет о Чемпионатах мира по хоккею среди мужчин IIHF 2027, среди юниоров IIHF, среди девушек до 18 лет и среди юношей до 18 лет.Вопрос о допуске России к чемпионату мира по хоккею среди женщин 2027 года будет рассмотрен Советом в ноябре 2026 года, уточняет организация.Напомним, Международная федерация хоккея отстранила российские сборные от турниров в феврале 2022 года из-за ситуации на Украине. В январе 2026 года Совет федерации якобы из соображений безопасности продлил санкции на сезон 2026-2027 годов, однако дисциплинарный комитет IIHF аннулировал это решение. Окончательное решение по этому вопросу тогда не было принято.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин установил День хоккеяМОК снял все ограничения с молодых спортсменов из России"Спорт невозможно обмануть": Артур Айвазян о судьбе олимпиад
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россия, новости, спорт, хоккей, чемпионат мира
Международная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мира

Международная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мира 2027 года

18:45 30.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкХоккей. Кубок Карьяла. Матч Швеция - Россия
Хоккей. Кубок Карьяла. Матч Швеция - Россия - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил сборную России к играм чемпионата мира 2027 года. Об этом сообщается на сайте организации.
На недавнем заседании Совет рассмотрел и обсудил оценку каждого отдельного чемпионата ИИХФ, принимая во внимание безопасность, оперативную осуществимость и целостность спорта в связи с запрашиваемым участием. И отклонил запрос Федерации хоккея России.

"Совет постановил, что России не будет разрешено участвовать в следующих чемпионатах ИИХФ в сезоне 2026-2027 годов из-за сохраняющихся опасений по поводу безопасности и целостности спорта", - сказано в сообщении.

Отмечается, что речь идет о Чемпионатах мира по хоккею среди мужчин IIHF 2027, среди юниоров IIHF, среди девушек до 18 лет и среди юношей до 18 лет.
Вопрос о допуске России к чемпионату мира по хоккею среди женщин 2027 года будет рассмотрен Советом в ноябре 2026 года, уточняет организация.
Напомним, Международная федерация хоккея отстранила российские сборные от турниров в феврале 2022 года из-за ситуации на Украине. В январе 2026 года Совет федерации якобы из соображений безопасности продлил санкции на сезон 2026-2027 годов, однако дисциплинарный комитет IIHF аннулировал это решение. Окончательное решение по этому вопросу тогда не было принято.
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