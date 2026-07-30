https://crimea.ria.ru/20260730/mer-yalty-razyasnila-situatsiyu-s-neravnomernym-raspredeleniem-elektrichestva-1158108097.html

Мэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества

Мэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Мэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества

Глава администрации Ялты Янина Павленко опубликовала в своем канале в Макс разъяснения от "Крымэнерго" по поводу неравномерного распределения электричества в... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T14:57

2026-07-30T14:57

2026-07-30T14:57

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новости

янина павленко

отключение электроэнергии в крыму

режим чс

энергетика

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. Глава администрации Ялты Янина Павленко опубликовала в своем канале в Макс разъяснения от "Крымэнерго" по поводу неравномерного распределения электричества в городе.В сообщении отмечается, что в Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. Графики временного ограничения электроснабжения (ГВО) не введены.На участках с минимальными повреждениями сети сохраняют свою работоспособность, их можно быстро локализовать, поэтому перебои со светом длятся недолго. В местах, где повреждения значительные, ситуация принципиально иная. Необходимо восстановить питание подстанций, а иногда расчистить завалы.Павленко также поблагодарила энергетиков, отметив, что рабочие трудятся без перерывов и выходных, практически круглосуточно.Также Павленко сообщала, что в Ялте на фоне режима ЧС развернули полевые кухни и точки питания. Кроме того, в городе открыты "Центры содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.Утром 30 июля в "Крымэнерго" сообщили, что в настоящее время в Крыму отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте пенсионеры и инвалиды на дому могут оформить выплату за отсутствие светаВ Крыму ограничено электроснабжениеГде в Алуште зарядить телефон без света – адреса

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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