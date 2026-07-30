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Мэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Мэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества
Мэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Мэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества
Глава администрации Ялты Янина Павленко опубликовала в своем канале в Макс разъяснения от "Крымэнерго" по поводу неравномерного распределения электричества в... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T14:57
2026-07-30T14:57
ялта
новости
янина павленко
отключение электроэнергии в крыму
режим чс
энергетика
гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. Глава администрации Ялты Янина Павленко опубликовала в своем канале в Макс разъяснения от "Крымэнерго" по поводу неравномерного распределения электричества в городе.В сообщении отмечается, что в Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. Графики временного ограничения электроснабжения (ГВО) не введены.На участках с минимальными повреждениями сети сохраняют свою работоспособность, их можно быстро локализовать, поэтому перебои со светом длятся недолго. В местах, где повреждения значительные, ситуация принципиально иная. Необходимо восстановить питание подстанций, а иногда расчистить завалы.Павленко также поблагодарила энергетиков, отметив, что рабочие трудятся без перерывов и выходных, практически круглосуточно.Также Павленко сообщала, что в Ялте на фоне режима ЧС развернули полевые кухни и точки питания. Кроме того, в городе открыты "Центры содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.Утром 30 июля в "Крымэнерго" сообщили, что в настоящее время в Крыму отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте пенсионеры и инвалиды на дому могут оформить выплату за отсутствие светаВ Крыму ограничено электроснабжениеГде в Алуште зарядить телефон без света – адреса
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ялта, новости, янина павленко, отключение электроэнергии в крыму, режим чс, энергетика, гуп рк "крымэнерго"
Мэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества

Мэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества

14:57 30.07.2026
 
© КрымэнергоЭнергетики
Энергетики
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ,30 июл - РИА Новости Крым. Глава администрации Ялты Янина Павленко опубликовала в своем канале в Макс разъяснения от "Крымэнерго" по поводу неравномерного распределения электричества в городе.
В сообщении отмечается, что в Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. Графики временного ограничения электроснабжения (ГВО) не введены.

"Из-за внешнего воздействия на объекты электроэнергетики происходит повреждение э/структуры, что нарушает ее стабильную работу. В результате выходит из строя часть оборудования, нарушается баланс в сети, возникает дефицит мощности. Отключения происходят в зависимости от ситуации: для поднятия уровня напряжения/снятия перегруза сети/проведения аварийно-ремонтных работ", - говорится в сообщении.

На участках с минимальными повреждениями сети сохраняют свою работоспособность, их можно быстро локализовать, поэтому перебои со светом длятся недолго. В местах, где повреждения значительные, ситуация принципиально иная. Необходимо восстановить питание подстанций, а иногда расчистить завалы.
Павленко также поблагодарила энергетиков, отметив, что рабочие трудятся без перерывов и выходных, практически круглосуточно.
"Адреса обесточенных домов они знают, идет постепенное подключение - прошу отнестись с пониманием", - резюмировала глава города-курорта.
Также Павленко сообщала, что в Ялте на фоне режима ЧС развернули полевые кухни и точки питания. Кроме того, в городе открыты "Центры содействия", где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.
Утром 30 июля в "Крымэнерго" сообщили, что в настоящее время в Крыму отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.
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ЯлтаНовостиЯнина ПавленкоОтключение электроэнергии в КрымуРежим ЧСЭнергетикаГУП РК "Крымэнерго"
 
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