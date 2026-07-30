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Массированный удар нанесен по восьми областям Украины – что уничтожено
Массированный удар нанесен по восьми областям Украины – что уничтожено - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Массированный удар нанесен по восьми областям Украины – что уничтожено
Вооруженные силы России в ночь на четверг нанесли массированный удар по восьми областям Украины. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса,... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T07:57
2026-07-30T07:57
2026-07-30T08:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на четверг нанесли массированный удар по восьми областям Украины. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, места хранения ракетного оружия, военные аэродромы и три сухогруза с вооружением в портах. Об этом сообщает Минобороны РФ.Утром в четверг украинские власти и спасатели сообщали о мощных взрывах и пожарах в Киеве и Львове."Сегодня ночью нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, уничтоженные объекты были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и БПЛА, а также в обеспечении работы системы контроля воздушной обстановки.Кроме того, поражены сухогруз в порту "Южный" и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество, добавили в Минобороны.Накануне в течение дня Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками и ракетами по трем сухогрузам с военным грузом для ВСУ в порту "Южный" и в море близ острова Змеиный. Кроме того, в порту "Одесса" поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для нужд украинской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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украина, удары по украине, в мире, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , киев, львов, ивано-франковская область, житомирская область, ровенская область, винницкая область, днепропетровская область, одесса, новости сво, новости
Массированный удар нанесен по восьми областям Украины – что уничтожено
Массированным ударом по Украине разбиты военные аэродромы и места хранения ракет
07:57 30.07.2026 (обновлено: 08:05 30.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на четверг нанесли массированный удар по восьми областям Украины. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, места хранения ракетного оружия, военные аэродромы и три сухогруза с вооружением в портах. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Утром в четверг украинские власти и спасатели сообщали о мощных взрывах и пожарах
в Киеве и Львове.
"Сегодня ночью нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
В результате поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.
Как уточнили в ведомстве, уничтоженные объекты были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и БПЛА, а также в обеспечении работы системы контроля воздушной обстановки.
Кроме того, поражены сухогруз в порту "Южный" и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество, добавили в Минобороны.
Накануне в течение дня Вооруженные силы России нанесли удары
беспилотниками и ракетами по трем сухогрузам с военным грузом для ВСУ в порту "Южный" и в море близ острова Змеиный.
Кроме того, в порту "Одесса" поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для нужд украинской армии.
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