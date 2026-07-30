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Массированный удар нанесен по восьми областям Украины – что уничтожено

Массированный удар нанесен по восьми областям Украины – что уничтожено - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Массированный удар нанесен по восьми областям Украины – что уничтожено

Вооруженные силы России в ночь на четверг нанесли массированный удар по восьми областям Украины. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса,... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T07:57

2026-07-30T07:57

2026-07-30T08:05

украина

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львов

ивано-франковская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на четверг нанесли массированный удар по восьми областям Украины. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, места хранения ракетного оружия, военные аэродромы и три сухогруза с вооружением в портах. Об этом сообщает Минобороны РФ.Утром в четверг украинские власти и спасатели сообщали о мощных взрывах и пожарах в Киеве и Львове."Сегодня ночью нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, уничтоженные объекты были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и БПЛА, а также в обеспечении работы системы контроля воздушной обстановки.Кроме того, поражены сухогруз в порту "Южный" и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество, добавили в Минобороны.Накануне в течение дня Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками и ракетами по трем сухогрузам с военным грузом для ВСУ в порту "Южный" и в море близ острова Змеиный. Кроме того, в порту "Одесса" поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для нужд украинской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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