https://crimea.ria.ru/20260730/lenoblast-pomozhet-biznesu-posle-atak-na-sklady-wildberries-1158100349.html

Ленобласть поможет бизнесу после атак на склады Wildberries

Ленобласть поможет бизнесу после атак на склады Wildberries - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Ленобласть поможет бизнесу после атак на склады Wildberries

Власти Ленинградской области разработали меры поддержки местных предпринимателей, чьи товары сгорели в результате пожаров на складах Wildberries после атак ВСУ. РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T12:21

2026-07-30T12:21

2026-07-30T12:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Власти Ленинградской области разработали меры поддержки местных предпринимателей, чьи товары сгорели в результате пожаров на складах Wildberries после атак ВСУ. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем канале в МАКС.По его словам, пострадавшие предприниматели региона смогут получить льготный кредит на пополнение оборотных средств. Также будут проработаны дополнительные меры поддержки, если льготного займа окажется недостаточно для полноценного восстановления.Кроме того, на следующей неделе в Ленобласти начнет работу региональный штаб по координации пострадавших предпринимателей, маркетплейса и региона, будет запущена горячая линия.Об атаках на склады WildberriesВ ночь на субботу, 18 июля, вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли 7 и ранены 25 человек.В ночь на 22 июля были атакованы логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске. При атаке на склад в Краснодаре смертельные ранения получила девушка.В ночь на 24 июля атакованы логистические комплексы Wildberries в Симферополе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По словам главы компании Татьяны Ким, люди не пострадали.Утром 30 июля пожар вспыхнул на складе Wildberries в Пензенской области после атаки украинских беспилотников. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на складе Wildberries в Краснодаре потушили спустя трое сутокУдары по маркетплейсам обостряет в российском обществе запрос на ужесточение атак по УкраинеWildberries оперативно перестраивает логистику после атак ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ленинградская область, новости, wildberries , происшествия