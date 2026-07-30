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Ленобласть поможет бизнесу после атак на склады Wildberries
Ленобласть поможет бизнесу после атак на склады Wildberries - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Ленобласть поможет бизнесу после атак на склады Wildberries
Власти Ленинградской области разработали меры поддержки местных предпринимателей, чьи товары сгорели в результате пожаров на складах Wildberries после атак ВСУ. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T12:21
2026-07-30T12:21
2026-07-30T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Власти Ленинградской области разработали меры поддержки местных предпринимателей, чьи товары сгорели в результате пожаров на складах Wildberries после атак ВСУ. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем канале в МАКС.По его словам, пострадавшие предприниматели региона смогут получить льготный кредит на пополнение оборотных средств. Также будут проработаны дополнительные меры поддержки, если льготного займа окажется недостаточно для полноценного восстановления.Кроме того, на следующей неделе в Ленобласти начнет работу региональный штаб по координации пострадавших предпринимателей, маркетплейса и региона, будет запущена горячая линия.Об атаках на склады WildberriesВ ночь на субботу, 18 июля, вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли 7 и ранены 25 человек.В ночь на 22 июля были атакованы логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске. При атаке на склад в Краснодаре смертельные ранения получила девушка.В ночь на 24 июля атакованы логистические комплексы Wildberries в Симферополе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По словам главы компании Татьяны Ким, люди не пострадали.Утром 30 июля пожар вспыхнул на складе Wildberries в Пензенской области после атаки украинских беспилотников. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на складе Wildberries в Краснодаре потушили спустя трое сутокУдары по маркетплейсам обостряет в российском обществе запрос на ужесточение атак по УкраинеWildberries оперативно перестраивает логистику после атак ВСУ
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россия, ленинградская область, новости, wildberries , происшествия
Ленобласть поможет бизнесу после атак на склады Wildberries
Ленобласть поможет продавцам после пожаров на складах Wildberries
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Власти Ленинградской области разработали меры поддержки местных предпринимателей, чьи товары сгорели в результате пожаров на складах Wildberries после атак ВСУ. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем канале в МАКС.
"По предварительным данным, в Ленинградской области порядка 1,5 тысячи продавцов, чьи товары сгорели или пострадали. Сумма ущерба значительная. Компания со своей стороны принимает меры, старается помогать - это правильно. Но и мы как регион своих производителей не бросим", – отметил Дрозденко.
По его словам, пострадавшие предприниматели региона смогут получить льготный кредит на пополнение оборотных средств. Также будут проработаны дополнительные меры поддержки, если льготного займа окажется недостаточно для полноценного восстановления.
Кроме того, на следующей неделе в Ленобласти начнет работу региональный штаб по координации пострадавших предпринимателей, маркетплейса и региона, будет запущена горячая линия.
"Чтобы люди не выбивались из предпринимательского ритма и могли оперативно восстановить товарные позиции... Ситуация нештатная, будем действовать гибко. Держу вопрос на личном контроле", – подчеркнул Дрозденко.
Об атаках на склады Wildberries
В ночь на субботу, 18 июля, вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries
в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли 7 и ранены 25 человек.
В ночь на 22 июля были атакованы логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске
. При атаке на склад в Краснодаре смертельные ранения
получила девушка.
В ночь на 24 июля атакованы логистические комплексы Wildberries в Симферополе
, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По словам главы компании Татьяны Ким, люди не пострадали.
Утром 30 июля пожар вспыхнул
на складе Wildberries в Пензенской области после атаки украинских беспилотников. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано.
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