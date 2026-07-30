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Крымский мост закрыли для движения
Крымский мост закрыли для движения - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Крымский мост закрыли для движения
Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T22:50
2026-07-30T22:50
2026-07-30T22:51
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму экономить бензин в поездкахВ Крыму меняется график отправления автобусов к поездамИзменилось расписание нескольких крымских поездов
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост закрыли для движения
Движение по Крымскому мосту приостановлено
22:50 30.07.2026 (обновлено: 22:51 30.07.2026)