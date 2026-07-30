Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка на утро четверга - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260730/krymskiy-most-seychas--obstanovka-na-utro-chetverga-1158092356.html
Крымский мост сейчас – обстановка на утро четверга
Крымский мост сейчас – обстановка на утро четверга - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Крымский мост сейчас – обстановка на утро четверга
На Крымском мосту утром в четверг со стороны Керчи очередь составляет 100 транспортных средств, сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T09:21
2026-07-30T09:21
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
новости крыма
крым
транспорт
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0c/1138798216_333:427:1280:960_1920x0_80_0_0_59a3053b176945ea1aed2ec9f5aaef3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в четверг со стороны Керчи очередь составляет 100 транспортных средств, сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ночью движение по Крымскому мосту было перекрыто в течение часа.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0c/1138798216_425:443:1114:960_1920x0_80_0_0_9c6b61880776410e7321d3d6d998a76c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, новости крыма, крым, транспорт, логистика
Крымский мост сейчас – обстановка на утро четверга

На Крымском мосту утром в четверг образовалась очередь из 100 авто со стороны Керчи

09:21 30.07.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в четверг со стороны Керчи очередь составляет 100 транспортных средств, сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.

"9:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 100 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Ночью движение по Крымскому мосту было перекрыто в течение часа.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуНовости КрымаКрымТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:14Житель Москвы задержан за финансирование ВСУ
09:54В Крыму объявили экстренное предупреждение на ближайшие три дня
09:38Два нефтяных танкера атакованы беспилотниками в Черном море
09:32На Украине разбиты заводы по производству ракет "Фламинго"
09:31В Крыму мужчину закидали на пляже камнями
09:21Крымский мост сейчас – обстановка на утро четверга
09:12На Кубани дрон упал на территории предприятия - четверо пострадавших
09:06"Сельская" доплата к пенсии: кому положена в Крыму
08:48Севастополь вошел в тройку регионов России с лучшими дорогами
08:35Энергоснабжение в Крыму: ситуация на утро четверга
08:13Однозначный вред: полный запрет на продажу вейпов вводят регионы России
07:57Массированный удар нанесен по восьми областям Украины – что уничтожено
07:51Бороться с русофобией постсоветских стран необходимо рублем - мнение
07:39Над Крымом отработала ПВО
07:23В Евпатории в четверг остановили трамваи
07:14Удары по Украине: в Киеве и Львове пылают пожары
06:56Склад Wildberries горит в Пензенской области после удара ВСУ
06:40Пожар в офисном центре Алушты потушили
06:31Новости Крыма – что произошло в ночь на четверг
06:02Нашествие саранчи на юге России: обнаружены ли вредители в Крыму
Лента новостейМолния