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Крымский мост сейчас – обстановка на утро четверга
Крымский мост сейчас – обстановка на утро четверга - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Крымский мост сейчас – обстановка на утро четверга
На Крымском мосту утром в четверг со стороны Керчи очередь составляет 100 транспортных средств, сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T09:21
2026-07-30T09:21
2026-07-30T09:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в четверг со стороны Керчи очередь составляет 100 транспортных средств, сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ночью движение по Крымскому мосту было перекрыто в течение часа.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост сейчас – обстановка на утро четверга
На Крымском мосту утром в четверг образовалась очередь из 100 авто со стороны Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в четверг со стороны Керчи очередь составляет 100 транспортных средств, сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
"9:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 100 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Ночью движение по Крымскому мосту было перекрыто в течение часа.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения
перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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