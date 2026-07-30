https://crimea.ria.ru/20260730/krymskiy-most-seychas--obstanovka-na-utro-chetverga-1158092356.html

Крымский мост сейчас – обстановка на утро четверга

Крымский мост сейчас – обстановка на утро четверга - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Крымский мост сейчас – обстановка на утро четверга

На Крымском мосту утром в четверг со стороны Керчи очередь составляет 100 транспортных средств, сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T09:21

2026-07-30T09:21

2026-07-30T09:21

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в четверг со стороны Керчи очередь составляет 100 транспортных средств, сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ночью движение по Крымскому мосту было перекрыто в течение часа.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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