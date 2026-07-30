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Крымский мост сейчас – обстановка к обеду четверга - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Крымский мост сейчас – обстановка к обеду четверга
Крымский мост сейчас – обстановка к обеду четверга - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к обеду четверга
К обеду четверга у Крымского моста начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T14:14
2026-07-30T14:14
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
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керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. К обеду четверга у Крымского моста начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Ночью движение по Крымскому мосту было перекрыто в течение часа. С утра проезд на досмотр был свободен.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к обеду четверга

У Крымского моста сейчас начала расти очередь со стороны Керчи

14:14 30.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. К обеду четверга у Крымского моста начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 70 транспортных средств", - сказано в сообщении с данными на 14:00.

Ночью движение по Крымскому мосту было перекрыто в течение часа. С утра проезд на досмотр был свободен.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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