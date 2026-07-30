https://crimea.ria.ru/20260730/kontrakty-na-okhranu-shkol-i-detsadov-sevastopolya-zaklyuchalis-s-narusheniyami-1158102376.html

Контракты на охрану школ и детсадов Севастополя заключались с нарушениями

Контракты на охрану школ и детсадов Севастополя заключались с нарушениями - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Контракты на охрану школ и детсадов Севастополя заключались с нарушениями

В Ленинском районе Севастополя выявлены нарушения при заключении договоров на охрану школ и детских садов. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T17:10

2026-07-30T17:10

2026-07-30T17:14

севастополь

прокуратура города севастополя

новости севастополя

коап

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детский сад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Севастополя выявлены нарушения при заключении договоров на охрану школ и детских садов. Об этом сообщили в прокуратуре города.Также прокурор возбудил в отношении руководителей учреждений дела по ч. 3 ст. 7.30.1 КоАП РФ (нарушение требований к определению и обоснованию цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком). Семь ответственных работников образовательных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности, шесть должных лиц – к административной.Ранее сообщалось, что Крымфиннадзор в ходе плановой проверки выявил ряд нарушений в специализированном доме ребенка "Елочка" в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе нашли 200 кг некачественной продукции в школах и садахВ Крыму на предприятии нашли просроченное и небезопасное мясоЧто выявил общественный мониторинг безопасности детских площадок в Крыму

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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