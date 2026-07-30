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Контракты на охрану школ и детсадов Севастополя заключались с нарушениями - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Контракты на охрану школ и детсадов Севастополя заключались с нарушениями
Контракты на охрану школ и детсадов Севастополя заключались с нарушениями - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Контракты на охрану школ и детсадов Севастополя заключались с нарушениями
В Ленинском районе Севастополя выявлены нарушения при заключении договоров на охрану школ и детских садов. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T17:10
2026-07-30T17:14
севастополь
прокуратура города севастополя
новости севастополя
коап
школа
детский сад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Севастополя выявлены нарушения при заключении договоров на охрану школ и детских садов. Об этом сообщили в прокуратуре города.Также прокурор возбудил в отношении руководителей учреждений дела по ч. 3 ст. 7.30.1 КоАП РФ (нарушение требований к определению и обоснованию цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком). Семь ответственных работников образовательных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности, шесть должных лиц – к административной.Ранее сообщалось, что Крымфиннадзор в ходе плановой проверки выявил ряд нарушений в специализированном доме ребенка "Елочка" в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе нашли 200 кг некачественной продукции в школах и садахВ Крыму на предприятии нашли просроченное и небезопасное мясоЧто выявил общественный мониторинг безопасности детских площадок в Крыму
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севастополь, прокуратура города севастополя, новости севастополя, коап, школа, детский сад
Контракты на охрану школ и детсадов Севастополя заключались с нарушениями

В Севастополе нашли нарушения при заключении договоров на охрану школ и детсадов

17:10 30.07.2026 (обновлено: 17:14 30.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПропускная система в школе
Пропускная система в школе - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Севастополя выявлены нарушения при заключении договоров на охрану школ и детских садов. Об этом сообщили в прокуратуре города.

"В 2025-2026 годах в ряде школ, детских садов и одном из колледжей района нарушен порядок определения цены контракта при закупках услуг по охране. Прокуратура района внесла в образовательные учреждения представления об устранении выявленных нарушений", – говорится в сообщении.

Также прокурор возбудил в отношении руководителей учреждений дела по ч. 3 ст. 7.30.1 КоАП РФ (нарушение требований к определению и обоснованию цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком).
Семь ответственных работников образовательных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности, шесть должных лиц – к административной.
Ранее сообщалось, что Крымфиннадзор в ходе плановой проверки выявил ряд нарушений в специализированном доме ребенка "Елочка" в Симферополе.
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