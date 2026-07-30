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Какой сегодня праздник: 30 июля - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Какой сегодня праздник: 30 июля
Какой сегодня праздник: 30 июля - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Какой сегодня праздник: 30 июля
30 июля отмечают во всем мире Международный день дружбы. Также в этот день родился "отец" автомобилей Ford Генри Форд и самый человечный киллер в мире – "Леон"... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T00:00
2026-07-30T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. 30 июля отмечают во всем мире Международный день дружбы. Также в этот день родился "отец" автомобилей Ford Генри Форд и самый человечный киллер в мире – "Леон" Жан Рено.Что празднуют в мире30 июля под эгидой ООН ежегодно отмечают Международный день дружбы. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей 27 апреля в 2011 году на 65-й сессии. Праздник призван помочь людям различной веры и культуры найти общий язык, избавиться от недоверия и искоренить конфликты.Еще можно отметить День "Поделитесь обнимашками", День цветных напитков, День тестя и свекра, День чизкейка. Именины у Маргариты, Марины, Лазаря, Леонида, Вероники.Знаменательные событияВ 1858 году английский исследователь Джон Спик открыл озеро Виктория в Восточной Африке, названное так в честь британской королевы Виктории, которая правила с 1837 года до 1901-го. Это второе по площади пресное озеро мира после озера Верхнего в Северной Америке. Его площадь составляет 68 тысяч квадратных метров – это чуть меньше, чем площадь Грузии, у которой 69,7 тысяч "квадратов".В 1907 году в Москве начал функционировать первый автобус, связавший Театральную и Болотную площади. Правда, из-за плохого состояния московских мостовых этот автобус вышел из строя после трех недель работы.В 1984 году на американском канале NBC начался показ легендарной "мыльной оперы" "Санта-Барбара", которая транслировалась девять лет. Всего было снято 2 137 серий – девять сезонов. "Санта-Барбара" стала первой американской "мыльной оперой", которая транслировалась российской аудитории после распада Советского Союза. Однако отечественный зритель так и не увидел финал эпопеи – сериал не показали до конца.Кто родился30 июля 1836 года родился американский промышленник и основатель компании Ford Motor Company Генри Форд. Его лозунгом стала фраза "автомобиль для всех". Форд известен также тем, что впервые стал использовать промышленный конвейер для поточного производства автомобилей. Сейчас Ford Motor Company – четвертый в мире производитель автомобилей по объему выпуска за весь период существования.В 1947 году родился американский культурист австрийского происхождения, предприниматель, актер и продюсер, экс-губернатор штата Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который наиболее известен в кинематографе по роли Терминатора в серии фильмов "Терминатор". Кстати, в "Терминаторе-2" за каждое слово Шварценеггер получил по 21 429 долларов.В 1948 году родился французский актер испанского происхождения Жан Рено. До встречи с 26-летним режиссером Люком Бессоном Рено играл в телепостановках и в театре, но после фильмов "Голубая бездна", "Никита" и "Леон" на Рено обратили внимание в Голливуде. Самыми известными его ролями в голливудских фильмах стали "Годзилла", "Ронин" и "Код да Винчи".30 июля родились кинорежиссер Кристофер Нолан, российская певица, заслуженная артистка России Варвара, американская актриса, двукратная обладательница премии Оскар Хилари Суэнк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 30 июля

Какой сегодня праздник - 30 июля

00:00 30.07.2026
 
© СкриншотКадр из фильма "Леон"
Кадр из фильма Леон
© Скриншот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. 30 июля отмечают во всем мире Международный день дружбы. Также в этот день родился "отец" автомобилей Ford Генри Форд и самый человечный киллер в мире – "Леон" Жан Рено.

Что празднуют в мире

30 июля под эгидой ООН ежегодно отмечают Международный день дружбы. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей 27 апреля в 2011 году на 65-й сессии. Праздник призван помочь людям различной веры и культуры найти общий язык, избавиться от недоверия и искоренить конфликты.
Еще можно отметить День "Поделитесь обнимашками", День цветных напитков, День тестя и свекра, День чизкейка. Именины у Маргариты, Марины, Лазаря, Леонида, Вероники.

Знаменательные события

В 1858 году английский исследователь Джон Спик открыл озеро Виктория в Восточной Африке, названное так в честь британской королевы Виктории, которая правила с 1837 года до 1901-го. Это второе по площади пресное озеро мира после озера Верхнего в Северной Америке. Его площадь составляет 68 тысяч квадратных метров – это чуть меньше, чем площадь Грузии, у которой 69,7 тысяч "квадратов".
В 1907 году в Москве начал функционировать первый автобус, связавший Театральную и Болотную площади. Правда, из-за плохого состояния московских мостовых этот автобус вышел из строя после трех недель работы.
В 1984 году на американском канале NBC начался показ легендарной "мыльной оперы" "Санта-Барбара", которая транслировалась девять лет. Всего было снято 2 137 серий – девять сезонов. "Санта-Барбара" стала первой американской "мыльной оперой", которая транслировалась российской аудитории после распада Советского Союза. Однако отечественный зритель так и не увидел финал эпопеи – сериал не показали до конца.

Кто родился

30 июля 1836 года родился американский промышленник и основатель компании Ford Motor Company Генри Форд. Его лозунгом стала фраза "автомобиль для всех". Форд известен также тем, что впервые стал использовать промышленный конвейер для поточного производства автомобилей. Сейчас Ford Motor Company – четвертый в мире производитель автомобилей по объему выпуска за весь период существования.
В 1947 году родился американский культурист австрийского происхождения, предприниматель, актер и продюсер, экс-губернатор штата Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который наиболее известен в кинематографе по роли Терминатора в серии фильмов "Терминатор". Кстати, в "Терминаторе-2" за каждое слово Шварценеггер получил по 21 429 долларов.
В 1948 году родился французский актер испанского происхождения Жан Рено. До встречи с 26-летним режиссером Люком Бессоном Рено играл в телепостановках и в театре, но после фильмов "Голубая бездна", "Никита" и "Леон" на Рено обратили внимание в Голливуде. Самыми известными его ролями в голливудских фильмах стали "Годзилла", "Ронин" и "Код да Винчи".
30 июля родились кинорежиссер Кристофер Нолан, российская певица, заслуженная артистка России Варвара, американская актриса, двукратная обладательница премии Оскар Хилари Суэнк.
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