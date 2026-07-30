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Информация об избиении мужчиной 12-летнего мальчика в Крыму не подтвердилась - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Информация об избиении мужчиной 12-летнего мальчика в Крыму не подтвердилась
Информация об избиении мужчиной 12-летнего мальчика в Крыму не подтвердилась - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Информация об избиении мужчиной 12-летнего мальчика в Крыму не подтвердилась
Информация об имевшем место применении физического насилия в отношении несовершеннолетнего в Севастополе является недостоверной. Об этом сообщили в крымском... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T15:09
2026-07-30T15:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Информация об имевшем место применении физического насилия в отношении несовершеннолетнего в Севастополе является недостоверной. Об этом сообщили в крымском главке СК России.Накануне полиция Севастополя сообщила, что мужчина избил 12-летнего мальчика, который проезжал мимо на самокате. С заявлением к правоохранителям обратилась мать ребенка.Проведенная сотрудниками Следственного комитета проверка показала, что данная информация является недостоверной.Материалы проверки в отношении несовершеннолетнего, допустившего столкновение при управлении электросамокатом, выделены в отдельное производство. Также в СК отметили, что технические характеристики использовавшихся средств индивидуальной мобильности значительно превышают максимально допустимую мощность, при которой разрешено их использование без специального права управления. Катались они в месте, не предназначенном для движения средств индивидуальной мобильности. "Следователями будет дана всесторонняя правовая оценка обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям родителей, предоставивших несовершеннолетним средства индивидуальной мобильности, не соответствующие установленным требованиям, а также допустивших их эксплуатацию с нарушением требований Правил дорожного движения", - добавили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Информация об избиении мужчиной 12-летнего мальчика в Крыму не подтвердилась

Информация об избиении мужчиной 12-летнего мальчика в Севастополе недостоверна - СК

15:09 30.07.2026
 
© СК РоссииСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ
© СК России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Информация об имевшем место применении физического насилия в отношении несовершеннолетнего в Севастополе является недостоверной. Об этом сообщили в крымском главке СК России.
Накануне полиция Севастополя сообщила, что мужчина избил 12-летнего мальчика, который проезжал мимо на самокате. С заявлением к правоохранителям обратилась мать ребенка.
Проведенная сотрудниками Следственного комитета проверка показала, что данная информация является недостоверной.
"В ходе проведенных мероприятий установлены обстоятельства, отличные от изложенных в публикациях в соцсетях. Установлено, что несовершеннолетний получил телесные повреждения в результате столкновения со своим знакомым, управлявшим электросамокатом. Факты умышленного применения физического насилия в отношении детей не установлены, что подтверждается объяснениями самих несовершеннолетних", - говорится в сообщении СК.
Материалы проверки в отношении несовершеннолетнего, допустившего столкновение при управлении электросамокатом, выделены в отдельное производство.
Также в СК отметили, что технические характеристики использовавшихся средств индивидуальной мобильности значительно превышают максимально допустимую мощность, при которой разрешено их использование без специального права управления. Катались они в месте, не предназначенном для движения средств индивидуальной мобильности.
"Следователями будет дана всесторонняя правовая оценка обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям родителей, предоставивших несовершеннолетним средства индивидуальной мобильности, не соответствующие установленным требованиям, а также допустивших их эксплуатацию с нарушением требований Правил дорожного движения", - добавили в СК.
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