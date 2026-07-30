https://crimea.ria.ru/20260730/informatsiya-ob-izbienii-muzhchinoy-12-letnego-malchika-v-krymu-ne-podtverdilas-1158109098.html

Информация об избиении мужчиной 12-летнего мальчика в Крыму не подтвердилась

Информация об избиении мужчиной 12-летнего мальчика в Крыму не подтвердилась - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Информация об избиении мужчиной 12-летнего мальчика в Крыму не подтвердилась

Информация об имевшем место применении физического насилия в отношении несовершеннолетнего в Севастополе является недостоверной. Об этом сообщили в крымском... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T15:09

2026-07-30T15:09

2026-07-30T15:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Информация об имевшем место применении физического насилия в отношении несовершеннолетнего в Севастополе является недостоверной. Об этом сообщили в крымском главке СК России.Накануне полиция Севастополя сообщила, что мужчина избил 12-летнего мальчика, который проезжал мимо на самокате. С заявлением к правоохранителям обратилась мать ребенка.Проведенная сотрудниками Следственного комитета проверка показала, что данная информация является недостоверной.Материалы проверки в отношении несовершеннолетнего, допустившего столкновение при управлении электросамокатом, выделены в отдельное производство. Также в СК отметили, что технические характеристики использовавшихся средств индивидуальной мобильности значительно превышают максимально допустимую мощность, при которой разрешено их использование без специального права управления. Катались они в месте, не предназначенном для движения средств индивидуальной мобильности. "Следователями будет дана всесторонняя правовая оценка обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям родителей, предоставивших несовершеннолетним средства индивидуальной мобильности, не соответствующие установленным требованиям, а также допустивших их эксплуатацию с нарушением требований Правил дорожного движения", - добавили в СК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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