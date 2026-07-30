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Энергоснабжение в Крыму: ситуация на утро четверга - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Энергоснабжение в Крыму: ситуация на утро четверга
Энергоснабжение в Крыму: ситуация на утро четверга - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Энергоснабжение в Крыму: ситуация на утро четверга
В настоящее время в Крыму отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T08:35
2026-07-30T08:35
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В настоящее время в Крыму отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила в четверг пресс-служба предприятия "Крымэнерго".На всей территории республики действуют ограничения электроснабжения."Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах: для поднятия уровня напряжения/не допущения перегрузки сети/проведения ремонтных работ. Работы по стабилизации энергоснабжения ведутся круглосуточно", - добавили в пресс-службе.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории в четверг остановили трамваиВ Севастополе ограничат электроснабжение для бизнесаГде в Алуште зарядить телефон без света – адреса
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РИА Новости Крым
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Энергоснабжение в Крыму: ситуация на утро четверга

В Крыму отсутствует возможность подавать свет в некоторые населенные пункты – "Крымэнерго"

08:35 30.07.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваЗамена трансформаторных подстанций в Крыму
Замена трансформаторных подстанций в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В настоящее время в Крыму отсутствует возможность подавать электричество в некоторые населенные пункты из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила в четверг пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"В настоящее время отсутствует возможность подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты полуострова из-за повреждения объектов предприятия и магистральной электрической сети", – говорится в сообщении.
На всей территории республики действуют ограничения электроснабжения.
"Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах: для поднятия уровня напряжения/не допущения перегрузки сети/проведения ремонтных работ. Работы по стабилизации энергоснабжения ведутся круглосуточно", - добавили в пресс-службе.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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