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Два нефтяных танкера атакованы беспилотниками в Черном море - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Два нефтяных танкера атакованы беспилотниками в Черном море
Два нефтяных танкера атакованы беспилотниками в Черном море - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Два нефтяных танкера атакованы беспилотниками в Черном море
Беспилотники атаковали два нефтяных танкера в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T09:38
2026-07-30T09:43
каспийский трубопроводный консорциум
танкер
черное море
атаки всу
казахстан
нефть
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Беспилотники атаковали два нефтяных танкера в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, сообщила в четверг пресс-служба компании."30 июля в 01.48 мск танкер "NIFFOS SIFNOS" под флагом Маршалловых островов, грузоотправитель ТОО "Тенгизшевройл" (компания "Шеврон"), находившийся под погрузкой нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3, подвергся террористической атаке", - говорится в сообщении.В результате атаки на грузовой палубе возник пожар. Экипаж танкера при поддержке вспомогательных судов КТК оперативно потушил возгорание. Пострадавших и жертв нет, разлива нефти не допущено.Кроме того, в территориальных водах, в шести морских милях от Морского терминала КТК, также был атакован танкер "MARATHI" под флагом Острова Мэн, следовавший для приема нефти на терминал.Подобные действия создают риски для глобальной энергетической безопасности, нарушают механизмы бесперебойной международной торговли энергетическими ресурсами и наносят существенный ущерб экономическим интересам Республики Казахстан и западных акционеров КТК, а также компаниям-грузоотправителям КТК, подчеркивается в пресс-релизе."Подобные террористические атаки также ставят под угрозу жизни интернациональных экипажей морских танкеров, создают значительные экологические риски в акватории Черного моря, так как удар по танкеру в район погрузочных устройств мог привести к возгоранию всего танкера и крупному разливу нефти", - добавили в компании.Ранее с 23 по 27 июля погрузочные операции на морском терминале КТК были приостановлены в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря. До этого ряд нефтяных танкеров в Черном море подверглись атакам ВСУ.Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей. Крупным акционером КТК является, в частности, американская компания Chevron.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут защищать российские торговые суда - ответ КремляМеждународный терроризм – глава ВМФ России об атаках ВСУ на гражданские судаВ Кремле сделали заявление после атаки Киева на КТК в Черном море
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каспийский трубопроводный консорциум, танкер, черное море, атаки всу, казахстан, нефть, новости
Два нефтяных танкера атакованы беспилотниками в Черном море

БПЛА атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море – погрузка нефти остановлена

09:38 30.07.2026 (обновлено: 09:43 30.07.2026)
 
© Каспийский Трубопроводный КонсорциумТанкеры в Черном море
Танкеры в Черном море
© Каспийский Трубопроводный Консорциум
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Беспилотники атаковали два нефтяных танкера в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, сообщила в четверг пресс-служба компании.
"30 июля в 01.48 мск танкер "NIFFOS SIFNOS" под флагом Маршалловых островов, грузоотправитель ТОО "Тенгизшевройл" (компания "Шеврон"), находившийся под погрузкой нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3, подвергся террористической атаке", - говорится в сообщении.
В результате атаки на грузовой палубе возник пожар. Экипаж танкера при поддержке вспомогательных судов КТК оперативно потушил возгорание. Пострадавших и жертв нет, разлива нефти не допущено.
"Танкер сохранил плавучесть, проводится оценка повреждений. Погрузка нефти остановлена, объекты нефтепровода работают в штатном режиме", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в территориальных водах, в шести морских милях от Морского терминала КТК, также был атакован танкер "MARATHI" под флагом Острова Мэн, следовавший для приема нефти на терминал.
"Таким образом были проигнорированы призывы Республики Казахстан и других иностранных акционеров КТК в том числе через Госдепартамент США о недопустимости силового воздействия на объекты международной энергетической инфраструктуры", - подчеркнули в компании.
Подобные действия создают риски для глобальной энергетической безопасности, нарушают механизмы бесперебойной международной торговли энергетическими ресурсами и наносят существенный ущерб экономическим интересам Республики Казахстан и западных акционеров КТК, а также компаниям-грузоотправителям КТК, подчеркивается в пресс-релизе.
"Подобные террористические атаки также ставят под угрозу жизни интернациональных экипажей морских танкеров, создают значительные экологические риски в акватории Черного моря, так как удар по танкеру в район погрузочных устройств мог привести к возгоранию всего танкера и крупному разливу нефти", - добавили в компании.
Ранее с 23 по 27 июля погрузочные операции на морском терминале КТК были приостановлены в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря. До этого ряд нефтяных танкеров в Черном море подверглись атакам ВСУ.
Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей. Крупным акционером КТК является, в частности, американская компания Chevron.
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