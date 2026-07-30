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Дуров* в списке экстремистов – что будет с Telegram - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Дуров* в списке экстремистов – что будет с Telegram
Дуров* в списке экстремистов – что будет с Telegram - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Дуров* в списке экстремистов – что будет с Telegram
Ограничения в отношении Павла Дурова* не распространяются на Telegram как юридическое лицо, заявили в четверг в Росфинмониторинге. РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T18:34
2026-07-30T18:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Ограничения в отношении Павла Дурова* не распространяются на Telegram как юридическое лицо, заявили в четверг в Росфинмониторинге.Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова* в четверг внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.В ведомстве уточнили, что по действующему законодательству организации, "осуществляющие операции с денежными средствами, иным имуществом, обязаны заморозить денежные средства и иные активы лиц, включенных в перечень". В то же время законодательством предусмотрены гуманитарные выплаты из указанных средств, в том числе на обеспечение жизнедеятельности физического лица и членов его семьи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму и объявили в розыскРоссия ведет переговоры с Telegram по восстановлению доступаВопрос блокировки Telegram подняли на встрече с Путиным
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4.7
96
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павел дуров, telegram, мнения, мессенджеры, новости
Дуров* в списке экстремистов – что будет с Telegram

Ограничения против Дурова* не касаются Telegram – Росфинмониторинг

18:34 30.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Ограничения в отношении Павла Дурова* не распространяются на Telegram как юридическое лицо, заявили в четверг в Росфинмониторинге.
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова* в четверг внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
"Указанные ограничения не распространяются на Telegram как юридическое лицо", – цитирует разъяснение Росфинмониторинга РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что по действующему законодательству организации, "осуществляющие операции с денежными средствами, иным имуществом, обязаны заморозить денежные средства и иные активы лиц, включенных в перечень". В то же время законодательством предусмотрены гуманитарные выплаты из указанных средств, в том числе на обеспечение жизнедеятельности физического лица и членов его семьи.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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