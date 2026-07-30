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Дроны ВСУ убили пять человек и ранили девятерых в Херсонской области - РИА Новости Крым, 30.07.2026
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Дроны ВСУ убили пять человек и ранили девятерых в Херсонской области
Дроны ВСУ убили пять человек и ранили девятерых в Херсонской области - РИА Новости Крым, 30.07.2026
Дроны ВСУ убили пять человек и ранили девятерых в Херсонской области
Пять мирных жителей погибли и еще девять получили ранения при ударах украинских беспилотников по мирным городам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 30.07.2026
2026-07-30T12:33
2026-07-30T12:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей погибли и еще девять получили ранения при ударах украинских беспилотников по мирным городам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.По его данным, за сутки над регионом уничтожили 40 вражеских дронов. Массированная атака на Алешки унесла жизни четверых человек. Удар пришелся и по Алешкинской центральной районной больнице. Там выбило стекла и повредило стену здания. Еще одна женщина погибла при атаке дрона по авто на трассе Скадовск — Каланчак. Ранения получили также женщина и мужчина.Кроме того, двое мужчин ранены в Азовском и Виноградово, в Новой Маячке пострадала женщина."На территории области обнаружены шесть взрывоопасных предметов. Четыре из них обезврежены саперами, разминирование еще двух запланировано", - сообщил глава области.В течение суток дроны повредили инфраструктуру в Азовском, Алешках, Брилевке, Великой Лепетихе, Громовке, Каланчаке, Новой Маячке, Новоалексеевке, Новокиевке, Скадовске, Таврийске, Тарасовке, а также на трассе Скадовск — Каланчак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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херсонская область, атаки всу, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо, новые регионы россии, новости сво, новости, алешки
Дроны ВСУ убили пять человек и ранили девятерых в Херсонской области

В Херсонской области пять человек погибли и девять ранены при атаках ВСУ

12:33 30.07.2026
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСПоследствия атаки ВСУ на больницу в Алешках Херсонской области
Последствия атаки ВСУ на больницу в Алешках Херсонской области
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей погибли и еще девять получили ранения при ударах украинских беспилотников по мирным городам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
По его данным, за сутки над регионом уничтожили 40 вражеских дронов. Массированная атака на Алешки унесла жизни четверых человек. Удар пришелся и по Алешкинской центральной районной больнице. Там выбило стекла и повредило стену здания.
"В Алешках удары БПЛА по жилым домам привели к гибели женщин 1969 и 1967 годов рождения, а также двух мужчин 68 и 50 лет. Кроме того, при артиллерийском обстреле пострадала женщина", - написал Сальдо в МАКС.
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСПоследствия атаки ВСУ на больницу в Алешках Херсонской области
Последствия атаки ВСУ на больницу в Алешках Херсонской области
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
Последствия атаки ВСУ на больницу в Алешках Херсонской области
Еще одна женщина погибла при атаке дрона по авто на трассе Скадовск — Каланчак. Ранения получили также женщина и мужчина.
"В Михайловке при подрыве автомобиля на мине ранен ребенок 2013 года рождения, а также две женщины. Все трое госпитализированы в Верхнерогачикскую ЦРБ", - указал губернатор.
Кроме того, двое мужчин ранены в Азовском и Виноградово, в Новой Маячке пострадала женщина.
"На территории области обнаружены шесть взрывоопасных предметов. Четыре из них обезврежены саперами, разминирование еще двух запланировано", - сообщил глава области.
В течение суток дроны повредили инфраструктуру в Азовском, Алешках, Брилевке, Великой Лепетихе, Громовке, Каланчаке, Новой Маячке, Новоалексеевке, Новокиевке, Скадовске, Таврийске, Тарасовке, а также на трассе Скадовск — Каланчак.
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Херсонская областьАтаки ВСУПроисшествияОбстрелы ВСУВладимир СальдоНовые регионы РоссииНовости СВОНовостиАлешки
 
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