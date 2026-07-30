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Дроны ВСУ убили пять человек и ранили девятерых в Херсонской области

Дроны ВСУ убили пять человек и ранили девятерых в Херсонской области - РИА Новости Крым, 30.07.2026

Дроны ВСУ убили пять человек и ранили девятерых в Херсонской области

Пять мирных жителей погибли и еще девять получили ранения при ударах украинских беспилотников по мирным городам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 30.07.2026

2026-07-30T12:33

2026-07-30T12:33

2026-07-30T12:33

херсонская область

атаки всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Пять мирных жителей погибли и еще девять получили ранения при ударах украинских беспилотников по мирным городам Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.По его данным, за сутки над регионом уничтожили 40 вражеских дронов. Массированная атака на Алешки унесла жизни четверых человек. Удар пришелся и по Алешкинской центральной районной больнице. Там выбило стекла и повредило стену здания. Еще одна женщина погибла при атаке дрона по авто на трассе Скадовск — Каланчак. Ранения получили также женщина и мужчина.Кроме того, двое мужчин ранены в Азовском и Виноградово, в Новой Маячке пострадала женщина."На территории области обнаружены шесть взрывоопасных предметов. Четыре из них обезврежены саперами, разминирование еще двух запланировано", - сообщил глава области.В течение суток дроны повредили инфраструктуру в Азовском, Алешках, Брилевке, Великой Лепетихе, Громовке, Каланчаке, Новой Маячке, Новоалексеевке, Новокиевке, Скадовске, Таврийске, Тарасовке, а также на трассе Скадовск — Каланчак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, атаки всу, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо, новые регионы россии, новости сво, новости, алешки